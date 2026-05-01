बच्ची का किडनैप किया और बंधक बनाकर कई दिनों तक किया रेप, अब कोर्ट ने दी 10 साल की सजा

Sheohar News: शिवहर जिला न्यायालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. दीपांजन मिश्रा की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनाया है. शिवहर थाना कांड संख्या 168/16 में लगभग 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया. यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म, 363 अपहरण, 366(ए) नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाना, 34 सामान्य आशय और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था.

विशेष लोक अभियोजक राजेश्वर कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 23 सितंबर 2016 को शिवहर थाने में दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 22 सितंबर की शाम उनकी 14 वर्षीय पुत्री का जबरन अपहरण कर उसे मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर मामले की जांच पूरी की थी.

शिवहर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई और वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट में ठोस सबूत, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को आधार पर दोषी करार दिया गया. दोनों अभियुक्त सुगिया कटसरी गांव के रहने वाले हैं. पहला दोषी शंभू साह उम्र 36 वर्ष, पिता स्वर्गीय खुदाई साह है, जबकि दूसरा दोषी अमरेश साह उम्र 36 वर्ष, पिता मुखलाल साह है.

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न्यायालय ने दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. फैसले के बाद शिवहर पुलिस ने कहा कि यह सजा समाज में एक कड़ा संदेश देगी.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

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