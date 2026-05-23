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Sheohar News: चाचा के दोस्तों ने 7 साल की मासूम को भी नहीं छोड़ा! गैंगरेप के आरोप में दोनों को भेजा जेल

Bihar Crime News: शिवहर में चाचा के दोस्तों पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. वहीं कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के डहेरिया लक्ष्मण टोला में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 23, 2026, 06:48 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Sheohar Gang Raped: बिहार के शिवहर जिले में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. सात साल की मासूम बच्ची को उसके चाचा ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर हवस का शिकार बनाया है. यह घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. हवसी दरिंदों ने अबोध मासूम बच्ची को बहला फुसला कर उसके अस्मत के साथ खिलवाड़ करते हुए रिश्ते को कलंकित कर दिया. इस कुकृत्य घटना के बाद गांव ही नहीं पूरा इलाका शर्मसार हो गया है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के परिजनों की ओर से इसकी लिखित शिकायत महिला थाना में की गई. महिला थाना में कांड संख्या 24/26 में पोक्सो एक्ट दर्ज कर FSL और DIU की टीम को बुलाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और बारीकी से जांच पड़ताल के बाद घटना को सत्य पाया गया. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी अमरनाथ पांडे और संजीव मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इधर दूसरी ओर पीड़ित बच्ची को सुरक्षा के मद्देनजर CWC को सुपुर्द कर दिया गया है.

अब यह पूरा मामला न्यायालय के अधीन चला गया है. साक्ष्य और गवाहों के आधार पर ही बच्ची को न्याय मिल पाएगा. बहरहाल, अब देखना होगा कि पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष किस प्रकार ठोस सबूत रखा जा रहा है ताकि मासूम बच्ची के साथ हुए दरिंदगी का न्याय मिल सके. उधर, कटिहार नगर थाना क्षेत्र के डहेरिया लक्ष्मण टोला से घटना सामने आई है. जहां मनचलों की करतूत का विरोध करने पर एक परिवार को लहूलुहान कर दिया गया.

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कटिहार में दबंगों का कहर!

जानकारी के अनुसार, रोजाना की तरह बच्चियां पढ़कर वापस घर लौट रही है. उसी दौरान मनचलों के द्वारा बच्चियों के साथ उलूल जलूल हरकत करने लगा . जब बच्चियों ने घर जाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी, तो परिवार वाले न्याय की उम्मीद में विरोध दर्ज कराने पहुंचा. घटना का विरोध करना पीड़ित परिवार को भारी पड़ गया. आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित परिवार पर ही लाठी-डंडा और पत्थरबाजी से जानलेवा हमला बोल दिया. इस हिंसक झड़प में बीच-बचाव करने आए युवती के भाई और पिता को बेरहमी से पीटा गया. हमले में युवती के पिता का सिर फट गया है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

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