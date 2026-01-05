शिवहर में विजिलेंस टीम ने राजस्व अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, मौके पर मची अफरा-तफरी

Revenue Employee Arrested In Sheohar: बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सोमवार, 5 जनवरी 2026 को शिवहर जिले के पुरानहिया ब्लॉक में तैनात राजस्व कर्मचारी रामकृत महतो को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी ने जमीन के दाखिल-खारिज के बदले पैसों की मांग की थी. गुप्त सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा.
Special Vigilance Unit Raid In Sheohar: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर धरातल पर दिखने लगा है. इसी कड़ी में राज्य की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सोमवार को शिवहर जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के नेटवर्क पर प्रहार किया है. टीम ने एक सरकारी कर्मचारी को आम जनता से घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब आरोपी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर एक गरीब व्यक्ति से उसके जायज काम के बदले पैसों की मांग कर रहा था.
ताजा मामला शिवहर जिले के पुरानहिया ब्लॉक का है, जहां तैनात राजस्व कर्मचारी रामकृत महतो को निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है. रामकृत महतो पर आरोप है कि उसने जमीन के दाखिल-खारिज जैसे सरकारी काम के बदले एक पीड़ित से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. जमीन से जुड़े दस्तावेजों के सुधार और नामांतरण के लिए वह लगातार पैसों का दबाव बना रहा था, जिससे तंग आकर पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से कर दी.
स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जब इस रिश्वतखोरी की गोपनीय सूचना मिली, तो विभाग ने पहले गुपचुप तरीके से मामले का सत्यापन कराया. जब यह पुष्टि हो गई कि रामकृत महतो वास्तव में घूस मांग रहा है, तब विभाग के पुलिस उपाधीक्षकों सुधीर कुमार और संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई. 5 जनवरी 2026 की शाम करीब 6:30 बजे जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी कर्मचारी को पैसे दिए, पहले से घात लगाकर बैठी सतर्कता टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
बिहार में पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े एक्शन हुए हैं. इससे पहले 2 जनवरी को नवादा जिले के अकबरपुर थाने में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को भी 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था. वहां विकास कुमार नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि दरोगा जी केस रफा-दफा करने के नाम पर मोटी रकम मांग रहे हैं. इन लगातार हो रही गिरफ्तारियों ने राजस्व और पुलिस विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है.
बिहार में भूमि संबंधी विवाद और भ्रष्टाचार की शिकायतें सबसे ज्यादा राजस्व विभाग से ही आती हैं. सरकार के इस सख्त रुख से यह साफ संदेश गया है कि जनता के काम में बाधा डालने वाले और घूस मांगने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. सतर्कता अधिकारियों का कहना है कि वे मामले के हर पहलू की जांच कर रहे हैं ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके. इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में विश्वास जगा है कि यदि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो प्रशासन उनका साथ जरूर देगा.
इनपुट- आईएएनएस