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शिवहर में मोहर्रम से एक दिन पूर्व ही 2 अखाड़ों में हिंसक भिड़ंत की खबर सामने आई है. गुरुवार को अहले सुबह ताजिया घुमाने के दौरान 2 अखाड़ों के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हो गई जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है.
बताया जा रहा है कि शिवहर के मंसुरी अखाड़ा और इस्लामिया अखाड़ा का ताजिया घुमाने के दौरान आपस में विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते लठिया डंडा एक दूसरे पर बरसाने लगे इतना ही नहीं दोनों तरफ से ईंट पत्थर भी बरसाये गए हैं.
शिवहर शहर पूरी तरह रणक्षेत्र बन चुका है. तकरीबन एक घंटे तक दोनों अखाड़ों के उपद्रवियों का तांडव चलता रहा. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद यह हंगामा शांत हुआ है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
इस मामले में दोनों पक्ष की ओर से तकरीबन 45 लोगों को नामजद किया गया है और 30 अज्ञात के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण