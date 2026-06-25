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शिवहर में मोहर्रम से पहले 2 अखाड़ों के बीच हिंसक झड़प, पथराव और लाठीबाजी में कई लोग घायल

Sheohar News: शिवहर शहर पूरी तरह रणक्षेत्र बन चुका है. तकरीबन एक घंटे तक दोनों अखाड़ों के उपद्रवियों का तांडव चलता रहा. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद यह हंगामा शांत हुआ है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 25, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:21 PM IST
शिवहर में मोहर्रम से पहले 2 अखाड़ों के बीच हिंसक झड़प, पथराव और लाठीबाजी में कई लोग घायल
Image Credit: (Z News) शिवहर में मोहर्रम से पूर्व ही 2 अखाड़ों के बीच हिंसक झड़पSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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