मुजफ्फरपुर में सीएम के दौरे पर बोले श्याम रजक- 'इलाज-मॉनिटरिंग जरूरी, दौरा नहीं'

मुजफ्फरपुर: बिहार में बच्चों की मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुजफ्फरपुर जा चुके हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक मुजफ्फरपुर नहीं गए जिसको लेकर सियासत बेहद गर्म हो गई है.

वहीं, आज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने नीतीश कुमार के दौरे को लेकर भी बात की. श्याम रजक ने कहा कि सीएम के द्वारा सबकुछ मॉनिटर किया जा रहा है. ज्यादा जरूरी क्या है? मॉनिटरिंग और इलाज या फिर यहां मुख्यमंत्री का आना?

Shyam Rajak, Bihar Minister when asked if CM Nitish Kumar will visit SKMCH, Muzaffarpur where more than 80 patients have died due to Acute Encephalitis Syndrome (AES): Everything is being monitored by CM. What is important? Monitoring & treating the patients or him visiting here? pic.twitter.com/zdF1W0JHy6

