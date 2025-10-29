Train Accident: सिमडेगा में हुआ बड़ा रेल हादसा, कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतरीं

Jharkhand Train Accident: झारखंड के सिमडेगा जिले में आज (बुधवार, 29 अक्टूबर) बड़ा रेल हादसा हो गया. यहां हटिया राउरकेला रेल खंड पर स्थित कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना में लगभग 10 बोगी पटरी से उतर गए. जिसमें तीन से चार बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. घटना में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है. घटना दिन के लगभग 10 से 10:15 बजे के बीच हुई. घटना के बाद से ही हटिया और राउरकेला रेल खंड पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया. बताया जा रहा है कि सिमडेगा जिले के हटिया राउरकेला रेल खंड पर स्थित कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

इस दुर्घटना में लगभग 10 बोगी पटरी से उतर गए. जिसमें तीन से चार बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. घटना में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है. घटना दिन के लगभग 10 से 10:15 बजे के बीच हुई. घटना के बाद से ही हटिया और राउरकेला रेल खंड पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया. कनरवां स्टेशन के पास हुई दुर्घटना के कारण तपस्विनी एक्सप्रेस टाटी रेलवे स्टेशन पर ही रुकी हुई है . वही इस रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है. बानो और हटिया रेल खंड के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर ट्रैक को खाली करने के प्रयास में जुट गए हैं.

रिपोर्ट- रविकांत साहू

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'न दोहराई जाए गलती', सोरेन सरकार ने शुरू किया लग्जरी ब्लड डोनेशन वैन , जानिए मामला

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!