Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2979924
Zee Bihar JharkhandJH Simdega

Train Accident: सिमडेगा में हुआ बड़ा रेल हादसा, कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतरीं

Simdega Rail Accident: सिमडेगा के कनारावां रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसा राउरकेला-रांची रेलमार्ग पर हुआ. हादसे के बाद रेलवे लाइन पर रेल यातायात बाधित हो गया. जिससे कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट करना पड़ा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:53 PM IST

Trending Photos

Train Accident: सिमडेगा में हुआ बड़ा रेल हादसा, कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतरीं

Jharkhand Train Accident: झारखंड के सिमडेगा जिले में आज (बुधवार, 29 अक्टूबर) बड़ा रेल हादसा हो गया. यहां हटिया राउरकेला रेल खंड पर स्थित कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना में लगभग 10 बोगी पटरी से उतर गए. जिसमें तीन से चार बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. घटना में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है. घटना दिन के लगभग 10 से 10:15 बजे के बीच हुई. घटना के बाद से ही हटिया और राउरकेला रेल खंड पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया. बताया जा रहा है कि सिमडेगा जिले के हटिया राउरकेला रेल खंड पर स्थित कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. 

इस दुर्घटना में लगभग 10 बोगी पटरी से उतर गए. जिसमें तीन से चार बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. घटना में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है. घटना दिन के लगभग 10 से 10:15 बजे के बीच हुई. घटना के बाद से ही हटिया और राउरकेला रेल खंड पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया. कनरवां स्टेशन के पास हुई दुर्घटना के कारण तपस्विनी एक्सप्रेस टाटी रेलवे स्टेशन पर ही रुकी हुई है . वही इस रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है. बानो और हटिया रेल खंड के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर ट्रैक को खाली करने के प्रयास में जुट गए हैं.

रिपोर्ट- रविकांत साहू

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'न दोहराई जाए गलती', सोरेन सरकार ने शुरू किया लग्जरी ब्लड डोनेशन वैन , जानिए मामला

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Jharkhand newsTrain AccidentSimdega News

Trending news

Jharkhand news
सिमडेगा में बड़ा रेल हादसा,कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतरीं
CM nitish kumar
CM नीतीश के भाषण में 6 बार लालू यादव का जिक्र, जानिए क्या रही वजह
bihar chunav 2025
'धर्म के नाम पर विरोध ठीक नहीं', मरांडी और ओवैसी पर बरस पड़े चिराग पासवान
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव का सबसे गरीब और सबसे अमीर कैंडिडेट कौन? यहां देखिए
Jharkhand news
6 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर सियासत तेज, आरोपों पर JMM-कांग्रेस का पलटवार
bihar chunav 2025
'मुझे नीतीश कुमार पर गर्व', मुकेश सहनी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल
Pushpam Priya Choudhary
बिहार चुनाव में फिर चर्चा में आईं पुष्पम प्रिया चौधरी, इमोशनल ट्वीट से खींचा ध्यान
Bihar Jharkhand Political news
Chaibasa: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का बंद, सड़को पर पसरा सन्नाटा
bihar chunav 2025
17 महीने में जो काम किया, गिरिराज सिंह ने अभी तक इतना काम नहीं किया होगा: तेजस्वी
Dhanbad News
'न दोहराई जाए गलती', सोरेन सरकार ने शुरू किया लग्जरी ब्लड डोनेशन वैन , जानिए मामला