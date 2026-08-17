/2 महीने पहले हुई शादी फिर आई मायके, प्रेमी ने किया किडनैप और मार डाला, परिजनों का आरोप

परिजनों के मुताबिक, शादी से पहले काजल का गांव के ही सुमित उर्फ राजा यादव से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आरोप है कि काजल की शादी से नाराज सुमित ने उसका अपहरण कर हत्या कर दी और शव को पोखर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया. काजल की शादी 19 जून 2026 को मुजफ्फरपुर के घनश्यामपुर निवासी अनिल राय के साथ हुई थी. शादी के करीब दो महीने बाद वह मायके आई थी, जहां से उसके लापता होने के बाद यह घटना सामने आई.