Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Sitamarhi
  • /2 महीने पहले हुई शादी फिर आई मायके, प्रेमी ने किया किडनैप और मार डाला, परिजनों का आरोप

2 महीने पहले हुई शादी फिर आई मायके, प्रेमी ने किया किडनैप और मार डाला, परिजनों का आरोप

Sitamarhi Crime News: सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के गोपनाथपुर गांव में 19 वर्षीय नवविवाहिता काजल कुमारी की हत्या का मामला सामने आया है. 13 अगस्त को लापता हुई काजल का शव तीन दिन बाद पोखर किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 17, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:11 AM IST
2 महीने पहले हुई शादी फिर आई मायके, प्रेमी ने किया किडनैप और मार डाला, परिजनों का आरोप
Image Credit: 2 महीने पहले हुई शादी फिर आई मायके, प्रेमी ने किया किडनैप और मार डाला, परिजनों का आरोप

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Breaking News Live: सावन की तीसरी सोमवारी आज, मुजफ्फरपुर और लखीसराय के शिव मंदिरों में भारी भीड़, पटना में गंगा किनारे युवक पर गोलियों की बौछार
2
3
4
5