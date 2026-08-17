/2 महीने पहले हुई शादी फिर आई मायके, प्रेमी ने किया किडनैप और मार डाला, परिजनों का आरोप

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Sitamarhi crime News: सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के गोपनाथपुर गांव में 19 वर्षीय नवविवाहिता काजल कुमारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शादी के महज दो महीने बाद मायके आई काजल 13 अगस्त को अचानक लापता हो गई थी. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. तीन दिन बाद 16 अगस्त को उसका शव गांव में पोखर के किनारे झाड़ियों से बरामद किया गया. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
परिजनों के मुताबिक, शादी से पहले काजल का गांव के ही सुमित उर्फ राजा यादव से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आरोप है कि काजल की शादी से नाराज सुमित ने उसका अपहरण कर हत्या कर दी और शव को पोखर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया. काजल की शादी 19 जून 2026 को मुजफ्फरपुर के घनश्यामपुर निवासी अनिल राय के साथ हुई थी. शादी के करीब दो महीने बाद वह मायके आई थी, जहां से उसके लापता होने के बाद यह घटना सामने आई.
काजल के परिजनों ने 14 अगस्त को डुमरा थाना में सुमित उर्फ राजा यादव, रामविनय यादव समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों और परिस्थितियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है.
पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी सुमित उर्फ राजा यादव के खिलाफ डुमरा थाना में पहले से दो मामले दर्ज हैं. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण