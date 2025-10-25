ब्रेकिंग न्यूज

सीतामढ़ी में बड़ा हादसा, छठ घाट निर्माण के दौरान बागमती नदी में 3 डूबे, 2 शव बरामद, एक की तलाश जारी

सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड में छठ घाट निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. अख्ता घाट पर बागमती नदी में काम कर रहे पाँच लोग अचानक डूब गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और मछुआरों की मदद से गोताखोरी शुरू की गई. राहत कार्य के दौरान, डूबने वाले पाँच लोगों में से दो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हालांकि, लापता हुए तीन लोगों में से दो व्यक्तियों का शव बरामद कर लिया गया है. प्रशासन और स्थानीय टीमें अभी भी लापता एक व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई हैं. इस दर्दनाक घटना पर कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना ने भी दुख व्यक्त किया है. छठ महापर्व से पहले हुए इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया है.