पटना पहुंचने से पहले ही थम गईं स्मृति की सांसें, स्कूल में हुई पिटाई ने छीन ली मासूम की जिंदगी

Sitamarhi Latest News: सीतामढ़ी में क्लासरूम में सहपाठियों की पिटाई से चौथी की छात्रा की मौत हो गई. छात्रा की मौत इलाज के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि क्लासरूम में पंखा चलाने को लेकर विवाद हुआ था.
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी जिले में सोनबरसा प्रखंड स्थित सोहरवा मध्य विद्यालय में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. चौथी कक्षा की मासूम छात्रा स्मृति कुमारी की सहपाठियों की ओर से की गई पिटाई से इलाज के दौरान मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार, जितेंद्र कुमार राय की पुत्री स्मृति कुमारी का स्कूल में अपनी दो सहपाठी छात्राओं से क्लासरूम में पंखा चलाने को लेकर विवाद हो गया.
बताया जा रहा है कि स्मृति पंखा चालू करने गई थी, जिस पर अन्य छात्राओं ने आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. परिजनों का आरोप है कि दोनों छात्राओं ने मिलकर स्मृति की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे और आनन-फानन में बेटी को इलाज के लिए पहले सोनबरसा, फिर सीतामढ़ी और बाद में पटना ले जाया जा रहा था. मगर, दुर्भाग्यवश पटना पहुंचने से पहले ही गांधी सेतु पर रास्ते में मंगलवार की सुबह स्मृति ने दम तोड़ दिया.
मृतका के पिता ने विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. इधर दूसरी ओर डीएम और SP के निर्देश पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए है और मामले की जांच की जा रही है. इतना ही नहीं FLC की टीम भी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण
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