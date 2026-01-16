इंसानियत का 'जनाजा': 17 साल के गोलू की तड़पकर मौत, लेकिन सड़क पर बिखरी मछलियों को बटोरने में मशगूल रही भीड़

हम कहां जा रहे हैं... क्या संदेश दे रहे हैं. खुद को हमने कितना स्वार्थी बना लिया है. अब हमारे अंदर किसी के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना मर चुकी है. हमें खुद पर धिक्कार होना चाहिए. जिस तरह की पाश्विकता हम प्रदर्शित कर रहे हैं, उससे हम खुद को पशुओं से भी जाहिल और जानवरों से भी गया गुजरा साबित करते जा रहे हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो सीतामढ़ी में 17 साल के मासूम की मौत के बाद भी बगल में बेपरवाह लोग मछली की लूट नहीं मचा रहे होते. अरे एक बार भी किसी को इस मासूम की मौत से आह तक नहीं निकली और मछली को लूटने में व्यस्त रहे. भगवान न करे, वो मासूम कही हमारे और आपके घर का हो तो क्या तब भी आप ऐसे ही मछली लूट मचा रहे होते. वहां मौजूद लोगों को खुद पर लानत होनी चाहिए. आखिर हम ये क्या कर रहे हैं... कहां जा रहे हैं.

सीतामढ़ी के पुपरी में हुई एक घटना ने नि:संदेह मानवता को शर्मसार किया है. पुपरी के जझीहट में मछली से लदे एक पिकअप वैन की चपेट में आने से 17 साल के मासूम गोलू कुमार की मौत हो गई. दरअसल, घटना के दौरान पिकअप वैन पलट गई और साइकिल सवार गोलू को अपनी चपेट में ले लिया.

पिकअप वैन में मछलियां लदी थीं. पिकअप वैन के पलटते ही मछलियां सड़क पर फैल गईं. इसके बाद आसपास के लोगों ने न आव देखा और न ही ताव. देखते ही देखते वहां मछलियों को लूटने की होड़ सी मच गई. जिसको जितना मिला, अपने घर लेता गया. लेकिन गोलू की मौत पर किसी को रोना नहीं आया.

गोलू के बारे में आपको बता दें कि वह पुपरी के नागेश्वर स्थान का रहने वाला था. हादसे में उसकी मौत के बाद से परिजनों का बुरा हाल हो गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. गोलू को जहां जाना था, जा चुका. अब वो लौटकर वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी अनकही चीख हम सभी के लिए लानत मलानत से कम नहीं है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

