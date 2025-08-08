Amit Shah Speech: लालू प्रसाद जी! आप किसको बचाना चाहते हो, एसआईआर में गड़बड़ी है तो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराए?

Amit Shah Speech Sitamarhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे थे. इस दौरान उन्होंने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत किया. वहीं अपने संबोधन में अमित शाह विपक्ष पर काफी हमलावर दिखे. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा उन्होंने लालू यादव को भी निशाने पर लिया. बिहार में चल रहे एसआईआर (SIR) को लेकर उन्होंने मंच से कहा, 'लालू प्रसाद जी! आप किसको बचाना चाहते हो, एसआईआर में गड़बड़ी है तो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराए?. इसके अलावा अमित शाह ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा है. इस खबर में पढ़िए.

यह भी पढ़ें: Amit Shah Bihar Visit Highlights: 'लालू एंड कंपनी को पता नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है', अमित शाह का संबोधन

अमित शाह का संबोधन

सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज यहां पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनौराधाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपये से विकास करने का जो काम किया है, उससे न केवल मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार को फायदा होने वाला है. आज मैं एक बात बताना चाहता हूं. ये जो हमारा मिथिलांचल है, यहां की संस्कृति केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है पूरे भारतवर्ष का यह गहना है.'

इसके आगे उन्होंने कहा, 'आज का दिन एक प्रकार से शुभंकर दिन है. सालों पहले रामायण काल में राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया था और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई थीं. आज यहां मंदिर का भूमि पूजन होते ही बारिश होने से हमें आशीर्वाद मिल गया. पुनौरा धाम में 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा और इसमें 890 करोड़ रुपये खर्च होने वाला है. इसमें से 137 करोड़ रुपये मंदिर के जीर्णोद्धार पर और बाकी रकम अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे. यहां 3डी अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्रीराम के साथ माता जानकी के भी सभी प्रसंगों को अच्छे से देख सकेंगे. रामायण सर्किट में वाल्मीकिनगर, पंथ पाकड़ का विकास, अहल्या स्थान और रामरेखा घाट और मुंगेर गया के सीताकुंड का भी विकास किया जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है. एक ही जीवन में आदर्श बेटी, आदर्श पत्नी, आदर्श मां और आदर्श राजमाता को चरितार्थ किया था. इतना बड़ा महिमामंडन मां सीता की जन्मभूमि पर होने वाला है. अभी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है. इससे चंपारण और सीतामढ़ी को फायदा होने वाला है.

पीएम नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री आश्विनी वैष्णव की ओर से बहुत बहुत साधुवाद.'

इसके साथ ही अमित शाह ने कहा- 'मिथिलांचल हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है. आज मां जानकी का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, यह बिहार के भाग्योदय की शुरुआत है. इस धरती पर शास्त्रार्थ की परंपरा आगे बढ़ी. मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया है.

मोदी जी की सरकार में मिथिला का अनेक प्रकार से सम्मान दिया गया. स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में डालने का काम किया. मोदी जी की सरकार में शारदा सिन्हा को पद्म पुरस्कार देने का काम किया गया. हमने हमेशा देश में मातृ शक्ति की उपासना की. शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हो रहा था, तब विदुषी भारती उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थीं. इससे यहां की मातृशक्ति की प्रबलता के बारे में सोचा जा सकता है.'

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

गृह मंत्री ने कहा, 'यहां ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं. भारत की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं. एक समय देशभर में बम धमाके होते थे. आतंकी भाग जाते थे. मोदी जी की सरकार आई तो सर्जिकल, एयर स्ट्राइक किया गया और अब आपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया. यहां लालू एंड कंपनी संसद में आपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही थी. लालू एंड कंपनी को पता नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है. यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है.'

SIR को लेकर हमलावर

एसआर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'बिहार में चुनाव होने वाला है. एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. इस पर बात हो रही है. घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं. चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मुझे बताएं लालू प्रसाद जी! किसको बचाना चाहते हो. आपकी पार्टी ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई. आप किसको बचाना चाहते हो.'

राहुल गांधी पर भी हमला

उन्हेंने कहा, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं. बंद करिए ये वोटबैंक की राजनीति. मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है. आपके परनाना पहली बार शुरू किए थे और ​अंतिम बार 2003 में हुआ था. आप चुनाव हार रहे हैं तो वजह खोज रहे हैं.

राजद पर निशाना

आरजेडी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'कल लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने एक प्रेस कांफ्रेंस किया था कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाएं. मैं तो बनिए का बेटा हूं. आना और पाई का हिसाब लेकर आया हूं. मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83 हजार करोड़ रुपये हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है. दो साल बाद नेशनल हाइवे पर विमान भी उतर पाए, ऐसा रोड मोदी जी बनवा रहे हैं. मैं तेजस्वी यादव से पूछता हूं. आपके माताजी और पिताजी के शासन में गैंग चलाने, फिरौती वसूलने, गुंडई करने के अलावा और क्या क्या किया. मैंने तो मोदी जी का पूरा हिसाब किताब रख दिया. लालू प्रसाद यादव जी, कुछ ​किया हो तो यही आकर हिसाब किताब बताइएगा और माता जानकी मंदिर का दर्शन भी कर लीजिएगा.'

अमित शाह ने फिर कहा, 'राहुल बाबा! आप संविधान लेकर घूम रहे हो. तनिक उसे खोलकर पढ़ भी लो. घुसपैठियों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता. संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता. मुझे पता है कि यहां पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है.'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!