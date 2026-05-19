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Anand Mohan: JDU पर फिर फायर हुए आनंद मोहन, नीतीश-निशांत को लेकर बोले- बाप-बेटे दोनों को डॉक्टर की जरूरत है

Anand Mohan News: बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं. उनके बयानों से प्रदेश का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. आनंद मोहन ने अब जेडीयू पर मंत्री पद बेचने का आरोप लगाया है. 

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 19, 2026, 10:43 AM IST

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आनंद मोहन (फाइल फोटो)
आनंद मोहन (फाइल फोटो)

Anand Mohan Target Nitish-Nishant Kumar: बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयानों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. कभी नीतीश कुमार और जेडीयू की तारीफ करने वाले आनंद मोहन अब उनपर निशाना साधते नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार और उनके बेटे यानी मंत्री निशांत कुमार पर निशाना साधा है. निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय दिए जाने पर आनंद मोहन ने कहा है कि यह निशांत कुमार के साथ छल है और घोर मजाक है. उन्होंने कहा कि वे (निशांत कुमार) आज ट्रॉल हो रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सचमुच में स्वास्थ्य मंत्री के लायक हैं. 

आनंद मोहन ने आगे कहा कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया, ताकि बाप-बेटे को डॉक्टर की जरूरत है. पूर्व सांसद ने कहा कि ये बातें कोई और नहीं बोलता है. तुम्हारे ही कालिंदे बोलते हैं. तुम्हारा ही आईटी सेल बोलता है. आनंद मोहन यहीं नहीं रुके, उन्होंने जेडीयू पर टिकट बेचने का आरोप भी लगा दिया. उन्होंने कहा कि धड़ल्ले से टिकटे बेची गई. सिर्फ टिकट ही नहीं बिकी, मंत्री पद भी करोड़ों रुपये में बिके हैं.

इससे पहले भी आनंद मोहन ने जेडीयू पर हमला करते हुए करते हुए कहा था कि जेडीयू का मौजूदा नेतृत्व न सिर्फ पार्टी को बल्कि पूरे एनडीए को कमजोर कर रहा है. उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाकर देखिए. जिंदा उनको दफन कर दिया गया. कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नजर नहीं आएगा.

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उन्होंने कहा था कि मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था. नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे. 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था. और उनकी तस्वीर नहीं थी. आनंद मोहन के इन तेवरों को लेकर सियासी जानकारों का कहना है कि वे अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं और उसी बात को लेकर भड़के हुए हैं.

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