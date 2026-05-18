'नीतीश कुमार के जिंदा रहते ही उन्हें दफन कर दिया...', आनंद मोहन ने अपनी ही पार्टी JDU के खिलाफ खोला मोर्चा

Anand Mohan Targets JDU Leaders: पूर्व सांसद और जदयू नेता आनंद मोहन ने बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी ही पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों पर जोरदार हमला बोला. सीतामढ़ी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे आनंद मोहन ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति का कुछ नेता गलत फायदा उठा रहे हैं.

अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए आनंद मोहन ने जदयू के शीर्ष नेतृत्व और अंदरूनी गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरियों का लाभ उठाकर पार्टी में 'थैली की राजनीति' धनबल का खेल धड़ल्ले से चल रही है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ नेता अपनी जेबें भरने और निजी हितों को साधने के लिए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उनकी स्थिति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए सीतामढ़ी की जनता को पुराना वाकया याद दिलाया. आनंद मोहन ने कहा कि जब नीतीश कुमार पूरी तरह सचेत अवस्था में थे, तब उन्होंने सीतामढ़ी में एक प्रत्याशी को पार्टी का सिंबल देकर वापस ले लिया था, जिसका गवाह पूरा सीतामढ़ी बना था. उन्होंने इशारा किया कि पार्टी में समर्पित नेताओं की अनदेखी का सिलसिला पुराना है.

Add Zee News as a Preferred Source

वफादारों की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए आनंद मोहन ने कहा कि जब नीतीश कुमार की सरकार खतरे में थी, तब पूर्व विधायक सरफुद्दीन और उनके अपने बेटे चेतन आनंद मजबूती से सरकार के साथ खड़े रहे, लेकिन आज स्थिति यह है कि संकट के समय साथ निभाने वाले इन वफादारों की पार्टी के भीतर कोई कीमत नहीं रह गई है.

इतना ही नहीं मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं लगने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि पोस्टर और बैनर से पूरी तरह गायब कर दिया गया है. नीतीश कुमार के जिंदा होते हुए भी उन्हें दफन कर दिया गया.

पूर्व सांसद का यह तीखा बयान जदयू के भीतर मचे आंतरिक घमासान को उजागर करता है. आनंद मोहन के इस बगावती तेवर और गंभीर आरोपों के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

रिपोर्ट:त्रिपुरारी शरण

यह भी पढ़ें: CM सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर के सामने अचानक आया पक्षी, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा