Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3018177
Zee Bihar JharkhandBH Sitamarhi

भव्य होगा माता जानकी का धाम! सीतामढ़ी में समय पर पूरा होगा मंदिर निर्माण कार्य: अरुण शंकर प्रसाद

Bihar News: बिहार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पदभार ग्रहण करते ही स्पष्ट कर दिया कि राज्य में पर्यटन विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने बताया कि पुनौराधाम में माता जानकी मंदिर, सोनपुर हरिहरक्षेत्र कॉरिडोर, विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर सहित कई मेगा प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं. इन सभी कार्यों को समय पर पूरा करने पर विभाग जोर देगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:06 PM IST

Trending Photos

भव्य होगा माता जानकी का धाम! सीतामढ़ी में समय पर पूरा होगा मंदिर निर्माण कार्य: अरुण शंकर प्रसाद
भव्य होगा माता जानकी का धाम! सीतामढ़ी में समय पर पूरा होगा मंदिर निर्माण कार्य: अरुण शंकर प्रसाद

Bihar News: बिहार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुनौराधाम में भव्य मंदिर, सोनपुर हरिहरक्षेत्र कॉरिडोर, गयाजी में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर, और बोधगया में मेडिटेशन सेंटर जैसी कई सारी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिन पर कार्य चल रहा है. उन सभी योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने की जिम्मेदारी रहेगी. विशेषकर माता सीता की जन्मस्थली में स्वीकृत मंदिर परिसर को समय से पूर्ण करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.

इससे पहले पटना के मुख्य सचिवालय स्थित पर्यटन विभाग कार्यालय में अरुण शंकर प्रसाद ने पर्यटन मंत्री पद का पदभार ग्रहण किया. पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, विरासतों तथा सभी धर्मों के पवित्र स्थलों के केंद्र के रूप में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां के विभिन्न पर्यटन सर्किट, यथा बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, इको सर्किट, आदि, देश में विशिष्ट स्थान रखते हैं.

ये भी पढ़ें: पुनौराधाम में विवाह पंचमी को लेकर उत्साह, देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि पर्यटकों को परिभ्रमण में किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न न हो, उनकी संख्या लगातार बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी. उन्होंने कहा कि पटना, राजगीर, नालंदा तथा वैशाली में फाइव स्टार होटलों का निर्माण कराना विभाग का उद्देश्य है. विभिन्न नयनाभिराम पर्यटन स्थलों पर रोप-वे का निर्माण कार्य जारी है, जिसे यथाशीघ्र पूरा करने पर विभाग का जोर रहेगा.

उन्होंने कहा कि गत वर्ष 2024 में जहां 6.60 करोड़ देशी-विदेशी पर्यटक बिहार पहुंचे थे, वहीं इस वर्ष सितंबर तक 5.10 करोड़ से ज्यादा देशी-विदेशी पर्यटक बिहार का भ्रमण कर चुके हैं. हम पर्यटकों की संख्या के मामले में देश में टॉप 10 राज्यों में आते हैं. इसे आगामी पांच वर्षों में टॉप-5 में आने का लक्ष्य रखा गया है. पर्यटन को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए पर्यटन स्थलों को विकसित कर पर्यटकों की बुनियादी सुख-सुविधाओं का समुचित प्रबंधन करने का कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

इनपुट: आईएएनएस

TAGS

Arun Shankar Prasad

Trending news

Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभाला, उधर JCB के साथ अफसर अतिक्रमण विरोधी काम में जुट गए
sugar mill
किसानों के लिए खुशखबरी! हरिनगर-बगहा चीनी मिल में गन्ने की पेराई कल से
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर में कबाड़ कारोबारी की हत्या का गुनहगार अब तक फरार, पीड़ित परिवार दहशत में
Rabri Devi
चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका,राबड़ी को छोड़ना होगा आवास
Bihar News
योगी की राह पर सम्राट का पहला कदम, बिहार में मनचलों और गालीबाजों की अब खैर नहीं
Jehanabad road accident
NH-22 बना मौत का हाइवे, एक ही दिन में दो हादसे दो की मौत और पांच घायल
Bettiah crime news
बेतिया पुलिस को खुली चुनौती! हाईटेक गश्ती के दावों के बीच 7 दुकानों में चोरी
Bihar One Crore Jobs
5 साल, 1 करोड़ नौकरी, नीतीश सरकार देगी युवाओं को बड़ा तोहफा,पहली कैबिनेट, पहला फैसला
India vs South Africa match
भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच में टिकट खरीद रहे दिहाड़ी मजदूर, लेकिन मामला है कुछ और
Pappu Yadav
'अंधे, बहरे और गूंगे, अगर आरक्षण खत्म होगा तो...', पप्पू यादव का बवंडर वाला बयान