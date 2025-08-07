सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन के उद्घाटन के लिए रेल मंत्री ने संजय झा को भेजा निमंत्रण पत्र, बिहार में रेलवे विकास का दिया ब्यौरा
Sitamarhi

सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन के उद्घाटन के लिए रेल मंत्री ने संजय झा को भेजा निमंत्रण पत्र, बिहार में रेलवे विकास का दिया ब्यौरा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में 1,01,663 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं के कार्यों की जानकारी दी है. बजट में राज्य को 10,066 करोड़ की ऐतिहासिक राशि मिली है. इसके तहत 98 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:43 PM IST

जेडीयू राज्यसभा सांसद संजय झा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आभार जताया है. उन्होंने रेलवे परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति और सीतामढ़ी- दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को मंजूरी देने के लिए रेल मंत्री का धन्यवाद किया. सांसद संजय झा ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार को अगले पांच वर्षों में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल कर देगी. उन्होंने इसे बिहार के विकास की नई शुरुआत बताया.

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा राज्यसभा सांसद संजय झा को सीतामढ़ी में अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है. पत्र में बताया गया कि यह ट्रेन सेवा बिहार के लोगों को सीधे दिल्ली से जोड़ेगी और इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी के साथ-साथ राज्य में विकास को गति देना है। साथ ही अश्विनी वैष्णव ने बिहार में रेलवे द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की भी जानकारी दी।

अश्विनी वैष्णव ने पत्र में बताया की केंद्र सरकार ने बिहार में रेलवे ढांचे के विस्तार और सेवाओं के सुधार को प्राथमिकता दी है. वर्तमान में राज्य में 1,01,663 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि यह काम रेलवे को आधुनिक बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हो रहा है.

अश्विनी वैष्णव ने बताया की बिहार के लिए चालू वित्त वर्ष में रेलवे बजट से रिकॉर्ड 10,066 करोड़ की राशि आवंटित की गई है. इस राशि का उपयोग रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, नई ट्रेनों के संचालन, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में किया जा रहा है. यह अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन है जो बिहार को विकास की नई दिशा देगा.

रेल मंत्रालय के अनुसार, बिहार में 98 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है ताकि उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाया जा सके. इन स्टेशनों पर स्वच्छता, सुरक्षा, डिजिटलीकरण और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

अश्विनी वैष्णव ने बताया की बिहार में पहले ही 13 वंदे भारत ट्रेनें और 6 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो राज्य को देश के अन्य हिस्सों से तेज़ और आधुनिक सेवा से जोड़ रही हैं. इससे लोगों के सफर में समय की बचत और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित हो रही है.

