Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Sitamarhi
  • /भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन: सीतामढ़ी के सुरसंड BDO कृष्णा राम निलंबित, 79 लाख की अवैध संपत्ति का आरोप

भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन: सीतामढ़ी के सुरसंड BDO कृष्णा राम निलंबित, 79 लाख की अवैध संपत्ति का आरोप

Sitamarhi News: सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के बीडीओ कृष्णा राम को आय से अधिक 79.56 लाख रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी और जांच के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 14, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:55 AM IST
भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन: सीतामढ़ी के सुरसंड BDO कृष्णा राम निलंबित, 79 लाख की अवैध संपत्ति का आरोप
Image Credit: भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन: सीतामढ़ी के सुरसंड BDO कृष्णा राम निलंबित, 79 लाख की अवैध संपत्ति का आरोप

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीतामढ़ी के सुरसंड BDO कृष्णा राम निलंबित, 79 लाख की अवैध संपत्ति का आरोप
Sitamarhi News2 min ago
2
Bihar Weather17 min ago
3
Hajipur News55 min ago
4
Kaimur News1 hr ago
5
Bihar Police Exam1 hr ago