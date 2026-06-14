/भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन: सीतामढ़ी के सुरसंड BDO कृष्णा राम निलंबित, 79 लाख की अवैध संपत्ति का आरोप

Sitamarhi News: भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपति अर्जित करने के आरोप में सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) कृष्णा राम को निलंबित कर दिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग ने विभागीय समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है. अधिकारियों के अनुसार, बीडीओ पर लगभग 79 लाख 56 रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ जांच चल रही थी.