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Bihar Board 12th Result: सीतामढ़ी की बेटियों ने रचा इतिहास, साक्षी और सिद्धि शिखा ने प्राप्त किया दूसरा स्थान

Bihar Board 12th Result: सीतामढ़ी की बेटी साक्षी कुमारी और सिद्धि शिखा ने आर्ट्स स्ट्रीम में बिहार में दूसरा स्थान हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है. दोनों के परिवार में खुशी का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:07 PM IST

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सीतामढ़ी की बेटियों ने रचा इतिहास
सीतामढ़ी की बेटियों ने रचा इतिहास

Bihar Board 12th Result: सीतामढ़ी में इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है. सीतामढ़ी के मेजरगंज के रहने वाले दिनेश प्रसाद की बेटी साक्षी कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में पूरे बिहार राज्य में दूसरा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है. साक्षी के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जिसका नाम 'सुधा मिल्क पार्लर' है. साक्षी की इस सफलता से उसका परिवार बेहद खुश है. साक्षी ने कुल 479 अंक हासिल किए. दूसरी ओर, सीतामढ़ी के पुपरी में जनकपुर रोड की रहने वाली सिद्धि शिखा ने आर्ट्स स्ट्रीम में बिहार में दूसरा स्थान हासिल करके ज़िले का नाम रोशन किया है. सिद्धि शिखा ने 478 अंक प्राप्त किए.

कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर आदिति कुमारी 
12वीं रिजल्ट में कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर आदिति कुमारी बनी हैं, जो राजधानी पटना की रहने वाली हैं और सेंट जेवियर हाई स्कूल की छात्रा हैं. उनके पिता अतरगंज के इलेक्ट्रिक मार्केट में एक छोटी-सी दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. बेटी की इस सफलता पर पूरा परिवार खुशी से भावुक है. आदिति अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता-पिता और खासकर अपने भाई को देती हैं. उनका कहना है कि भाई ने हमेशा उन्हें मोटिवेट किया और तैयारी के दौरान हर मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाया. आदिति के रिजल्ट से उनकी मां भी भावुक नजर आईं. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी इस बार जरूर टॉप करेगी. उसकी मेहनत देखकर हमें पहले से ही विश्वास था. आज उसने हमारा नाम रोशन कर दिया.

यह भी पढ़ें: BSEB Inter Result: बेटियों ने गाड़ा सफलता का झंडा! 26 टॉपर्स में से 19 लड़कियां

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बता दें कि साइंस स्ट्रीम में समस्तीपुर के छात्र आदित्य प्रकाश अमन ने 481 अंक हासिल कर टॉप किया है. आर्ट्स स्ट्रीम में गया की निशु कुमारी ने 489 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया. कॉमर्स स्ट्रीम में, सेंट जेवियर्स, गांधी मैदान (पटना) की अदिति कुमारी ने 480 अंक लाकर टॉप किया है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

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