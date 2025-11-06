Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991322
Zee Bihar JharkhandBH Sitamarhi

जो राम का नहीं... वह हमारे किसी काम का नहीं! सीतामढ़ी की रैली में विपक्ष पर गर्जे सीएम योगी

Bihar Election 2025 Rally: सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतामढ़ी के परिहार और सुरसंड में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब पहचान के संकट से निकलकर विकास का रास्ता चुन रहा है. 

 

Edited By:  harsh singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:51 PM IST

Trending Photos

जो राम का नहीं... वह हमारे किसी काम का नहीं! सीतामढ़ी की रैली में विपक्ष पर गर्जे सीएम योगी

CM Yogi Adityanath Rally: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सीतामढ़ी जिले के परिहार और सुरसंड विधानसभाओं में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है. परिहार से भाजपा प्रत्याशी गायत्री देवी और सुरसंड से जदयू प्रत्याशी नागेंद्र राउत के पक्ष में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बिहार की जनता अब पहचान का संकट से निकलकर, विकास का विकल्प चुन रही है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भगवान श्रीराम और जानकी पर सवाल उठाए उनको सबक सिखाना है, क्योंकि जो राम का नहीं है, वह हमारे किसी काम का नहीं है.

सीएम योगी की हुंकार
माता जानकी की जन्मभूमि की धरती को नमन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह वही क्षेत्र है जिसे भगवान श्रीराम के अनुज लक्ष्मण के वंशजों ने संरक्षित किया था. यह माता सीता की भूमि है, जिसे नमन करना हर भारतीय का सौभाग्य है. उन्होंने कहा कि परिहार और गोरखपुर के बीच आस्था और संस्कार का गहरा रिश्ता है. यहां के लोग गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, गोरखपुर के बाजारों में यहीं के लोगों की पहचान है. यह हजारों वर्षों की एक साझा विरासत है.

नौजवानों के सामने पहचान का संकट 
सीएम योगी ने जनता से सवाल किया कि वे लोग कौन थे, जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? उन्होंने कहा कि जिस बिहार ने देश को बुद्ध, महावीर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर दिए, उस बिहार को राजद और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और अराजकता में झोंक दिया था। सीएम योगी ने कहा कि बिहार के नौजवानों ने अपनी मेधा से दुनिया में नाम कमाया, लेकिन कांग्रेस-राजद ने उसी बिहार की पहचान धूमिल की। अब बिहार की जनता ठगी के मायाजाल में नहीं फंसेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर निर्माण
मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद ने भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण का विरोध किया था. उन्होंने कहा, "वे कहते थे राम हुए ही नहीं, उन्होंने रथयात्रा रोकी, रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं थी. लेकिन हमने कहा था 'राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है." उन्होंने यह भी बताया कि अब माता जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है. यह काम केवल एनडीए ही कर सकता है.

भारत की तस्वीर और तकदीर 
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है. उन्होंने कहा कि आज बिहार में सड़क, बिजली, पानी, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी सब बेहतर हुई है. हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं. गरीब कल्याणकारी योजनाओं से हर परिवार तक राहत पहुंची है.

उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ को स्वास्थ्य बीमा, 12 करोड़ को उज्ज्वला योजना, 4 करोड़ को आवास और 3 करोड़ को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले हैं. यह एनडीए की सरकार ही है जो बिना भेदभाव हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है. सीएम योगी ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि जो राम का नहीं, वह हमारे किसी काम का नहीं है. अब बिहार में भी यूपी की तरह माफिया राज समाप्त होगा. जो खानदानी माफिया हैं, उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है.

उन्होंने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया पस्त हुआ, वैसे ही बिहार में भी एनडीए की सरकार बनते ही माफिया का अंत निश्चित है. योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा की गायत्री देवी और जदयू के नागेंद्र राउत को भारी मतों से विजयी बनाइए. कमल और तीर के निशान पर बटन दबाकर बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करिए.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bihar chunav 2025First Phase Bihar Election

Trending news

bihar chunav 2025
जो राम का नहीं... वह हमारे किसी काम का नहीं! सीतामढ़ी में सीएम योगी की हुंकार
bihar chunav 2025
RJD ने पहले चरण के मतदान में लगाया स्लो वोटिंग का आरोप, चुनाव आयोग ने बताया निराधार
bihar chunav 2025
पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुर में डाला वोट, बिहारियों से कही ये बात
bihar chunav 2025
NDA रहेगी तो विकास होगा, RJD आई तो फिर लौट आएगा डर का दौर: अमित शाह
bihar chunav 2025
जानिए आपका वोट कहां और कैसे रखा जाता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के पहले चरण में शहर-शहर बवाल! कई जगहों पर तनाव और हंगामा
bihar chunav 2025
7 देशों के 16 प्रतिनिधि पहुंचे बिहार, पहले चरण की वोटिंग व्यवस्था का लिया जायजा
bihar chunav 2025
भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर दो हजार मतदाताओं ने किया वोट बहिष्कार
Amit Shah Motihari Rally
सिवान में वोटिंग के बीच मोतिहारी में गरजे अमित शाह, बोले- बिहार में अब शहाबुद्दीन...
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
बिहार विधानसभा चुनाव के कारण NIOS की परीक्षाएं स्थगित, नई तारीखों की घोषणा जल्द