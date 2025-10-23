Sigma Gang: बिहार चुनाव से पहले चर्चा में आया 'सिग्मा गैंग', 'D कंपनी' की तर्ज पर करता था काम! दिल्ली में सभी सदस्यों का एनकाउंटर

Sigma Gang Members Encounter In Delhi: बिहार चुनाव से पहले 'सिग्मा गैंग' सुर्खियों में आ गया है. बिहार के कई जिलों में तांडव मचाने वाले इस गिरोह के चार सदस्यों का बुधवार (22 अक्टूबर) की देररात दिल्ली में एनकाउंटर हो गया. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया. जानकारी के मुताबिक, यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया. रंजन पाठक के अलावा बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर भी मारे गए. अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था, जबकि बाकी तीन बदमाश बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे. जानकारी के मुताबिक, यह गैंग 'सिग्मा एंड कंपनी' के नाम से जाना जाता था और रंजन पाठक इसको ऑपरेट करता था.

रंजन पाठक अपने गिरोह को आतंकी दाउद इब्राहिम की 'डी कंपनी' की तर्ज पर चलाता था. अपराध की दुनिया में वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था. रंजन पाठक और उसके गुर्गों ने सीतामढ़ी और शिवहर में कई अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था. इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से गैंगस्टर रंजन पाठक पर 25000 का इनाम भी घोषित किया गया था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थीय इसी बीच रोहिणी सेक्टर इलाके में वह अपने तीन गुर्गों के साथ बिहार चुनाव में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था. इसी बीच पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है. सीतामढ़ी जिले में लगातार हत्या कर पर्चा जारी कर घटना की जिम्मेदारी लेकर पुलिस को खुली चुनौती देकर उसने सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में दहशत फैलाई थी.

इस गैंग का खुलासा तब हुआ जब एक ऑडियो सीतामढ़ी पुलिस के हाथ लगी जिसमें सीतामढ़ी एसपी को तबादला कराने के लिए भी जिले में इस गैंग के द्वारा क्राइम की घटनाएं बढ़ाई गई थी जिससे जिले में पूरी तरह दहशत का माहौल था. सीतामढ़ी जिले की लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की साजिश में हत्याओं का खूनी खेल खेला जा रहा था लगातार एक के बाद एक निर्दोष लोगों को टारगेट कर हत्याएं की जा रही थी. बता दें कि 21 अगस्त को मुखिया के देवर की सरेआम हत्या कर दी गई थी. वहीं 26 सितंबर को ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष को टारगेट कर उनके दरवाजे पर ही गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

