Bihar News: बिहार को आज मिलेगी एक और अमृत भारत ट्रेन, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2871715
Zee Bihar JharkhandBH Sitamarhi

Bihar News: बिहार को आज मिलेगी एक और अमृत भारत ट्रेन, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी

Amrit Bharat Train: भारतीय रेलवे की अमृत भारत योजना के तहत बिहार से संचालित सात किफायती, गैर-वातानुकूलित सुपरफास्ट अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लंबी दूरी के यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रही हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:11 AM IST

Trending Photos

अमृत भारत ट्रेन
अमृत भारत ट्रेन

Sitamarhi-Delhi Amrit Bharat Train: बिहार को एक और अमृत भारत की सौगात मिलने जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (शुक्रवार, 08 अगस्त) बिहार के सीतामढ़ी आ रहे हैं. गृहमंत्री ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह ट्रेन रक्सौल-नरकटियागंज-गोरखपुर-लखनऊ -कानपुर-गाजियाबाद के रास्ते सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच चलेगी. सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच चलने वाली इस अमृत भारत एक्सप्रेस को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस ट्रेन के शुरू होने से बड़ी संख्या में प्रवासी और श्रमिक लाभान्वित होंगे. वे किफायती दरों पर सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे.

इस ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे, जिनमें से 11 सामान्य और 8 स्लीपर डिब्बे होंगे. यह ट्रेन 1100 किलोमीटर की यात्रा 20 घंटे 45 मिनट में पूरी करेगी. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सीतामढ़ी-दिल्ली उद्घाटन स्पेशल  सीतामढ़ी से 14.30 बजे खुलकर 15.15 बजे बैरगनिया, 16.10 बजे रक्सौल, 17.15 बजे नरकटियागंज, 18.20 बजे बगहा, 19.55 बजे सिसिवा बाजार, 20.30 बजे कप्तानगंज, 21.30 बजे गोरखपुर, 22.45 बजे बस्ती, 00.35 बजे गोंडा, 03.40 बजे लखनऊ, 06.00 बजे कानपुर सेंट्रल, 09.10 बजे टुंडला और 12.15 बजे गाजियाबाद रूकते हुए  14.00 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

ये भी पढ़ें- रेड या ब्लू... पटना मेट्रो के किस लाइन पर सबसे पहले चलेगी ट्रेन? यहां जानें

बता दें कि बिहार में अभी 7 अमृत भारत ट्रेन चल रही हैं. इनमें दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल (साप्ताहिक), पटना-नई दिल्ली (दैनिक), दरभंगा-गोमती नगर (साप्ताहिक), मालदा टाउन-गोमती नगर (साप्ताहिक), सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (साप्ताहिक), बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार (द्वि-साप्ताहिक) और मालदा टाउन-नई दिल्ली (त्रि-साप्ताहिक) शामिल हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sitamarhi Newsamit shahAmrit bharat train

Trending news

Sitamarhi News
Bihar News: बिहार को आज मिलेगी एक और अमृत भारत ट्रेन, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी
patna news
ऑटो से जा रही थी महिला और बाइक सवार क्रिमिनल्स ने मार दी गोली, फिर दहला पटना
Patna Metro
रेड या ब्लू... पटना मेट्रो के किस लाइन पर सबसे पहले चलेगी ट्रेन? यहां जानें
Home Minister Amit Shah
इंतजार खत्म! पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास आज, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भूमि पूजन
Muzaffarpur News
पैंपर गोदाम से भारी मात्रा में शराब बरामद, तस्करी करने वाले 8 कारोबारी भी गिरफ्तार
Ashwini Vaishnaw
रेल मंत्री ने अमृत भारत ट्रेन के उद्घाटन के लिए संजय झा को भेजा निमंत्रण पत्र
Jamui News
जमुई में एक और गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, हथियारों का जखीरा बरामद, मास्टरमाइंड फरार
STET
Bihar Teacher: 'TRE-5 से पहले होगा STET', शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान
Supaul News
सुपौल में कुरकुरे के डिब्बों के बीच छिपाकर लाई जा रही थी विदेशी शराब, दो गिरफ्तार
Bhagalpur News
Bhagalpur: बाढ़ पीड़ितों ने सड़क पर किया हंगामा, एयरपोर्ट से हटाए जाने का किया विरोध
;