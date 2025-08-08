Bihar News: बिहार को आज मिलेगी एक और अमृत भारत ट्रेन, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी

Sitamarhi-Delhi Amrit Bharat Train: बिहार को एक और अमृत भारत की सौगात मिलने जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (शुक्रवार, 08 अगस्त) बिहार के सीतामढ़ी आ रहे हैं. गृहमंत्री ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह ट्रेन रक्सौल-नरकटियागंज-गोरखपुर-लखनऊ -कानपुर-गाजियाबाद के रास्ते सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच चलेगी. सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच चलने वाली इस अमृत भारत एक्सप्रेस को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस ट्रेन के शुरू होने से बड़ी संख्या में प्रवासी और श्रमिक लाभान्वित होंगे. वे किफायती दरों पर सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे.

इस ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे, जिनमें से 11 सामान्य और 8 स्लीपर डिब्बे होंगे. यह ट्रेन 1100 किलोमीटर की यात्रा 20 घंटे 45 मिनट में पूरी करेगी. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सीतामढ़ी-दिल्ली उद्घाटन स्पेशल सीतामढ़ी से 14.30 बजे खुलकर 15.15 बजे बैरगनिया, 16.10 बजे रक्सौल, 17.15 बजे नरकटियागंज, 18.20 बजे बगहा, 19.55 बजे सिसिवा बाजार, 20.30 बजे कप्तानगंज, 21.30 बजे गोरखपुर, 22.45 बजे बस्ती, 00.35 बजे गोंडा, 03.40 बजे लखनऊ, 06.00 बजे कानपुर सेंट्रल, 09.10 बजे टुंडला और 12.15 बजे गाजियाबाद रूकते हुए 14.00 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

बता दें कि बिहार में अभी 7 अमृत भारत ट्रेन चल रही हैं. इनमें दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल (साप्ताहिक), पटना-नई दिल्ली (दैनिक), दरभंगा-गोमती नगर (साप्ताहिक), मालदा टाउन-गोमती नगर (साप्ताहिक), सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (साप्ताहिक), बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार (द्वि-साप्ताहिक) और मालदा टाउन-नई दिल्ली (त्रि-साप्ताहिक) शामिल हैं.

