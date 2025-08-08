Sitamarhi News: 'दुनिया के नक्शे पर एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनेगा सीतामढ़ी', BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान

Sitamarhi News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज यानी शुक्रवार को बिहार दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास किया. जिसे एनडीए नेताओं ने ऐतिहासिक करार दिया है. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 'सीतामढ़ी में अद्भुत माहौल है. रात के करीब 11-12 बजे से लोग मंदिर के पास जुटे हैं. मां जानकी मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं. भगवान राम का मंदिर बनने के बाद माता सीता के मंदिर बनने का इंतजार पूरे मिथिलावासी पलक बिछाए कर रहे हैं.'

इसके अलावा दिलीप जायसवाल ने कहा, 'सीतामढ़ी के हर घर में जश्न मनाया जा रहा है. आने वाले समय में सीतामढ़ी पूरी दुनिया के नक्शे पर एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनेगा.' वहीं भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा था, 'आज का दिन न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वास्तव में ऐतिहासिक है. भविष्य में यह स्वर्णीम अक्षरों में लिखा जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जानकी माता मंदिर का भूमि पूजन करेंगे. यह एक ऐसा क्षण है, जिसका गवाह मिथिला और बिहार का हर निवासी बनेगा.'

भाजपा सांसद रमा देवी ने कहा, 'वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद हमने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और यह मुद्दा उठाया कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का सुंदर निर्माण हुआ है, उसी तरह यहां मां जानकी का मंदिर भी बनना चाहिए. आपने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, इसलिए कृपया बिहार के पुनौरा धाम के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करें.'

बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'आज का दिन ऐतिहासिक है. जैसे अयोध्या का महत्व भगवान राम से है, वैसे ही पुनौरा धाम और सीतामढ़ी का महत्व माता सीता से है. मां जानकी मंदिर के निर्माण में 882 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे मंदिर के साथ-साथ पूरे इलाके का विकास होगा.'

इनपुट- आईएएनएस

