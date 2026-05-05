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सीतामढ़ी में बड़ा हादसा, बागमती नदी में नाव पलटी, चार बच्चियां डूबीं, एक अभी भी लापता

सीतामढ़ी के बैरगनिया स्थित अख्ता घाट पर बागमती नदी पार करते समय चार बच्चियों से भरी नाव पलट गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए तीन बच्चियों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि एक बच्ची अब भी लापता है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 05, 2026, 09:13 PM IST

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सीतामढ़ी बागमती नदी में नाव पलटी
सीतामढ़ी बागमती नदी में नाव पलटी

सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया इलाके में स्थित अख्ता घाट पर सोमवार को एक नाव अचानक बागमती नदी में पलट गई. इस नाव पर चार छोटी बच्चियां सवार थीं, जो अपने मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए नदी के दूसरी पार जा रही थीं. नदी के बीच में पहुँचते ही अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में डूब गई. नाव डूबते ही चारों बच्चियां गहरे पानी में समा गईं, जिससे वहाँ हड़कंप मच गया.

हादसा होते ही घाट पर मौजूद स्थानीय ग्रामीण तुरंत नदी में कूद पड़े. लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत बहादुरी दिखाई और कड़ी मशक्कत के बाद तीन बच्चियों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया. हालाँकि, चौथी बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है और वह पानी के तेज बहाव में लापता हो गई है. इस घटना की खबर मिलते ही जिलाधिकारी (डीएम) ने फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद एसडीआरएफ (SDRF) की टीम मौके पर पहुँच गई है और लापता बच्ची की तलाश में जुटी हुई है.

इस घटना के बाद इलाके के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी देखी जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि वे कई सालों से इस घाट पर एक पुल बनाने की माँग कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने कई बार आंदोलन भी किए और प्रदर्शन भी किया. प्रशासन और नेताओं ने हर बार पुल बनाने का भरोसा तो दिया, लेकिन आज तक पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका. पुल नहीं होने के कारण लोगों को मजबूरी में छोटी नावों का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से यहां आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं.

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अभी भी नदी में लापता बच्ची की खोजबीन की जा रही है. एसडीआरएफ के गोताखोर नदी की गहराई में बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. गांव के लोग दुआ कर रहे हैं कि लापता बच्ची सुरक्षित मिल जाए, लेकिन साथ ही वे इस बात से दुखी हैं कि उनकी मांग न सुने जाने की वजह से एक बार फिर मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ गई है.

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