सीतामढ़ी में सनसनी: किराए के मकान में फंदे से लटकता मिला इंटर की छात्रा का शव, जांच में जुटी पुलिस

Sitamarhi News: सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के रामपदार्थ नगर मोहल्ले में इंटर की छात्रा का शव फंदे से लटकता हुआ बरामद किया गया है. इस घटना के बाद मुहल्ले में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मृतका मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र की रहने वाली है.

सीतामढ़ी में कर रही थी पढ़ाई

परिजनों के मुताबिक, वह सीतामढ़ी में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. वह माधुरी यादव कॉलेज में इंटर की छात्रा थी. मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा अपने कमरे में अकेली रह रही थी. इसी दौरान उसका शव पंखे से लटका हुआ पाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद मृतका के परिजन भी सीतामढ़ी पहुंचे. अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण, सीतामढ़ी

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