कई लड़कों से थे बहन के अवैध संबंध, भाई ने इसलिए मार डाला, पुलिस को बताई पूरी कहानी
कई लड़कों से थे बहन के अवैध संबंध, भाई ने इसलिए मार डाला, पुलिस को बताई पूरी कहानी

Sitamarhi Crime News: मौसेरी बहन के कई लड़कों के साथ अवैध संबंध से मौसेरा भाई परेशान हो गया था. इसलिए उसने बहन की हत्या कर दी. पुलिस ने प्रिया हत्याकांड का खुलासा कर दिया और ये बातें बताई.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 12, 2025, 12:52 PM IST

सीतामढ़ी में अवैध संबंध को लेकर मौसेरी बहन की हत्या की
Sitamarhi News: सीतामढ़ी में अवैध संबंध की वजह से हत्या पुलिस ने खुलासा कर दिया. मौसेरे भाई ने बहन की बेरहमी से हत्या कर इलाके में सनसनी फैला दिया था. 7 सितंबर (रविवार) की देर शाम बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू नरहा गांव में लड़की के घर पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया था. 

एमए की छात्रा थीं प्रिया भारती

प्रिया भारती एमए की छात्रा थीं. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. इस वारदात का खुलासा पुलिस ने किया. मामले को लेकर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया और हत्यारे की गिरफ्तारी की गई. 

प्रिया कुमारी का कई लड़कों के साथ अवैध संबंध

एडिशनल एसपी सुनीता कुमारी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि छात्रा प्रिया कुमारी का कई लड़कों के साथ अवैध संबंध चल रहा था. यह बात प्रिया के मौसेरे भाई अभिषेक ठाकुर को नागवार गुजरी. जिससे वो काफी नाराज और परेशान था. 

मौसी पर भी किया था हमला

उन्होंने बताया कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि इस बात को लेकर उसने अपनी मौसी और अपनी बहन को कई बार समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इसकी बातों को नहीं समझा गया. जिसके बाद मौसेरे भाई अभिषेक ने पहले मौसी पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई. इसके बाद उसने अपनी मौसेरी बहन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

Sitamarhi News

;