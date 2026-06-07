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सीतामढ़ी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. बिहार की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता के आवास पर बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान परिसर की बाहरी बाउंड्री वॉल को पूरी तरह से तोड़कर जमींदोज कर दिया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:56 PM IST
सीतामढ़ी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर
Image Credit: सीतामढ़ी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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