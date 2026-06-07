/सीतामढ़ी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर

अवैध कब्जा करने वालों में खौफ का माहौल

रिंग बांध क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि शहर की व्यवस्था को सुधारा जा सके. मंत्री के घर पर हुई इस अचानक और बड़ी कार्रवाई के बाद स्थानीय भू-माफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों में खौफ का माहौल है. इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम में किसी भी रसूख या राजनीतिक पद का दबाव काम नहीं आएगा. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है.