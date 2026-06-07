/सीतामढ़ी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर

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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता के आवास पर बुलडोजर चलाया है. प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे इलाके के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप और दहशत का माहौल है. यह पूरी कार्रवाई शहर के रिंग बांध इलाके में की गई.
चारदीवारी को किया जमींदोज
प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर (जेसीबी) के साथ मौके पर पहुंची. इस अभियान के तहत रिंग बांध स्थित कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जिसमें समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता का आवास सह अस्पताल भी शामिल था. प्रशासनिक टीम ने मंत्री के इस परिसर की बाहरी बाउंड्री वॉल (चारदीवारी) को पूरी तरह से तोड़कर जमींदोज कर दिया. इस कार्रवाई से प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या सरकार का कोई रसूखदार मंत्री.
अवैध कब्जा करने वालों में खौफ का माहौल
रिंग बांध क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि शहर की व्यवस्था को सुधारा जा सके. मंत्री के घर पर हुई इस अचानक और बड़ी कार्रवाई के बाद स्थानीय भू-माफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों में खौफ का माहौल है. इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम में किसी भी रसूख या राजनीतिक पद का दबाव काम नहीं आएगा. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण
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