'Chirag Paswan की उलटी गिनती शुरू...', पुनौरा धाम पहुंचकर भी मंच से रहे दूर, विपक्ष ने साधा निशाना
'Chirag Paswan की उलटी गिनती शुरू...', पुनौरा धाम पहुंचकर भी मंच से रहे दूर, विपक्ष ने साधा निशाना

Bihar Politics: बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने पहुंचे चिराग पासवान न मंच पर गए, न दर्शन किए और बिना कार्यक्रम में शामिल हुए लौट गए, इससे राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:46 PM IST

क्या चिराग हैं नाराज?
क्या चिराग हैं नाराज?

Bihar Politics: बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, इस मौके पर अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति रही, लेकिन चिराग पासवान मौके पर पहुंचकर गाड़ी में ही बैठे रहे, न तो मंदिर में दर्शन किया, न पूजा और मंच पर पहुंचे बिना ही वापस लौट गए. अब इस मसले पर विपक्ष निशाना साधते हुए कह रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जबकि एलजेपी रामविलास की ओर से मौसम का हवाला दिया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: जेल से रिहाई के बाद सीएम नीतीश से अनंत सिंह की पहली मुलाकात, टिकट को लेकर अटकलें तेज

दरअसल, सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजितक किया गया. पूरे शहर को सजाया गया राजनीतिक पार्टियों के ओर से भी जगह-जगह पोस्टर बैनर होर्डिंग लगाए गए. चिराग पासवान के भी पोस्टर बैनर दिखे, लेकिन कार्यक्रम के दिन चिराग पासवान किसी भी कार्यक्रम में नहीं दिखे. हालांकि वे सीतामढ़ी गए भी. कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचे, लेकिन मंच पर नहीं गए, न ही भूमि पूजन में शामिल हुए और न ही मंदिर में दर्शन किया. 

कांग्रेस कह रही है कि चिराग पासवान लगातार राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहे, कई मौकों पर उन्होंने राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की. प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि एनडीए में चिराग अब चंद दिनों के मेहमान हैं. वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की और से सफाई दी गई कि मौसम की वजह से चिराग पासवान कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन गए जरूर थे. 

एलजेपी रामविलास के ओर से दी गई दलील पर बड़ा सवाल यह है कि मौसम सभी के लिए खराब था न कि सिर्फ चिराग पासवान के लिए. हजारों की संख्या में लोग पहुंचे तब सब सुविधा साधन से युक्त चिराग वहां पहुंच कर भी क्यों नहीं कार्यक्रम में शामिल हुए इसपर आरजेडी कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारें पर चिराग पासवान को रोका गया. आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिलक भी नहीं लगाया जबकि दूसरा कोई होता तो बीजेपी सनातन विरोधी अभियान चला देते.

विपक्ष द्वारा एनडीए में खटपट और सीट शेयरिंग को लेकर विवाद की बात को बीजेपी ने सिरे से नकारते हुए कहा कि कुछ मुद्दों पर बात कहना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन एनडीए में सबका लक्ष्य एक है कहीं कोई समस्या नहीं है. पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से राजनैतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अंदरखाने कई तरह की बात चल रही है. बिहार विधानसभा चुनाव सामने है और अब सीट शेयरिंग को लेकर राजनैतिक दलों के बीच अंदरूनी दांव पेंच शुरू है. 

इसी कड़ी में चिराग पासवान द्वारा कई मौकों पर दिए गए बयान से एनडीए के सहयोगी घटक दल असहज हुए हैं, चिराग पासवान की पार्टी और जीतनराम मांझी के एक दूसरे को लेकर दिए गए बयान से भी गठबंधन में किरकिरी हुई है और अब चिराग के पुनौरा धाम प्रकरण पर भी राजनैतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है.

इनपुट- रजनीश कुमार

