/बिहार में देश के सबसे बड़े मत्स्य ब्रूड बैंक का उद्घाटन, CM सम्राट चौधरी ने दी सौगात

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी को बड़ी सौगात दी है. देश के सबसे बड़े मत्स्य ब्रूड बैंक का सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया. इसके साथ सीतामढ़ी में मछली पालन के क्षेत्र में 8 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को एक नया ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है. सीतामढ़ी जिले के तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत बखरी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, राघवपुर बखरी में स्थापित राज्य के पहले भारतीय प्रमुख कार्प ब्रूड बैंक का लोकार्पण किया गया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भारत सरकार के पंचायती राज, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया.
वंशावली-अभिलेखित और पूरी तरह रोगमुक्त ब्रूड स्टॉक का संधारण करेगा
गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में यह ब्रूड बैंक राज्य सरकार का निर्णायक कदम है. यह अत्याधुनिक केंद्र मुख्य रूप से आनुवंशिक रूप से उन्नत, वंशावली-अभिलेखित और पूरी तरह रोगमुक्त ब्रूड स्टॉक का संधारण करेगा. इसके माध्यम से राज्य की सरकारी और निजी दोनों प्रकार की सामान्य है. चरियों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित ब्रूड और स्पॉन की आपूर्ति की जाएगी.
डेयरी का पाउडर प्लांट 76 करोड़ की लगात से यहां शुरू किया जाएगा
इस पूरी परियोजना की प्रस्तावित लागत 10.99 करोड़ है. इस परियोजना को केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' (PMMSY) और राज्य योजना मद के संयुक्त सहयोग से स्थापित किया गया है. साथ ही डेयरी का पाउडर प्लांट जो 76 करोड़ की लगात से यहां शुरू किया जाएगा.
माता सीता और प्रभु श्रीराम को अस्थाई रूप से दूसरे मंडप में स्थापित किया गया
वहीं, दूसरी ओर पुनौरा धाम मंदिर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से पूरी विधिविधान के साथ पुराने गर्भगृह के माता सीता और प्रभु श्रीराम को अस्थाई रूप से दूसरे मंडप में स्थापित किया गया. सीता मंदिर पूर्णरूप से तैयार हो जाने के बाद पुनः पुराने गर्भगृह में पूरी विधि विधान के साथ स्थापित कर दी जाएगी.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण