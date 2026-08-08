/बिहार में देश के सबसे बड़े मत्स्य ब्रूड बैंक का उद्घाटन, CM सम्राट चौधरी ने दी सौगात

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी को बड़ी सौगात दी है. देश के सबसे बड़े मत्स्य ब्रूड बैंक का सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया. इसके साथ सीतामढ़ी में मछली पालन के क्षेत्र में 8 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को एक नया ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है. सीतामढ़ी जिले के तिरहुत प्रमंडल अंतर्गत बखरी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, राघवपुर बखरी में स्थापित राज्य के पहले भारतीय प्रमुख कार्प ब्रूड बैंक का लोकार्पण किया गया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भारत सरकार के पंचायती राज, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया.