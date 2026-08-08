Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Sitamarhi
  • /बिहार में देश के सबसे बड़े मत्स्य ब्रूड बैंक का उद्घाटन, CM सम्राट चौधरी ने दी सौगात

बिहार में देश के सबसे बड़े मत्स्य ब्रूड बैंक का उद्घाटन, CM सम्राट चौधरी ने दी सौगात

Fish Brood Bank: सीतामढ़ी में सीएम सम्राट चौधरी ने मछली पालन के क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत की है. देश का सबसे बड़ा मत्स्य ब्रुड बैंक का लोकार्पण CM सम्राट चौधरी के हाथों उद्घाटन हुआ.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 08, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:35 PM IST
बिहार में देश के सबसे बड़े मत्स्य ब्रूड बैंक का उद्घाटन, CM सम्राट चौधरी ने दी सौगात
Image Credit: (Z News) CM सम्राट चौधरी ने दी सौगात

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'छात्रों की मांगें जायज, समाधान की दिशा में आगे सरकार बढ़ रही', छात्र आंदोलन पर मंत्
2
3
4
5