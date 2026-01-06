जुगेश्वर और शशि की जोड़ी ने खेती में दिखाया कमाल, परवल से लेकर ब्रोकली और गुलाबी गोभी तक से कमा रहे मुनाफा

Bihar Aagricultural Schemes: बिहार के पुराने लोग बताते है कि आज से 20 साल पहले बिहार में लचर व्यवस्था की वजह से किसानों की स्थिति बद से बदत्तर होते जा रही थी, लेकिन साल 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है. इस बात का साफ उदाहरण दे रहे सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के सोनमा गांव के एक सफल किसान जूगेश्वर सिंह और उनके बेटे शशि कुमार, अपने कृषि सफर को याद करते हुए शशि ने बताया कि उनके पिता शुरू से कृषि उत्पादक किसान थे. इंटर की पढाई पूरा करने के बाद वे सरकारी नौकरी की जगह अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगे.

सरकार की योजनाओं का लाभ, उगा रहे अलग-अलग सब्जी

किसान शशि ने यह भी बताया कि सरकार की योजनाओं के लाभ से आज वे और उनके पिता जूगेश्वर सिंह कई प्रकार की सब्जी उत्पाद कर रहे है. बिहार सरकार के कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर अलग-अलग जगहों से बीज, उपचार और सब्जी उत्पादन से संबंधित जानकारी प्राप्त किए और सब्जी उत्पादन में लग गए. उनके की तरफ से परवल, फूल गोभी, बंध गोभी, उजला गोभी, बंधागोभी, ब्रोकली और पहली बार गुलाबी गोभी उपजाया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सब्जी आसानी से सीतामढ़ी बाजिदपुर मंडी, बथनाहा मंडी में बड़े-बड़े व्यापारी खरीद लेते हैं.

ढाई एकड़ में सब्जी उत्पाद करके कमा रहे लाखों

किसान जुगेश्वर सिंह ने कहा कि आज हमारे घर के तीन बच्चे भी कृषि क्षेत्र में सब्जी, फल और अनाज का उत्पादन करके संपन्न किसान की गाथा लिख रहे है. वहीं, परिवार की ढाई एकड़ कृषि जमीन में सालाना 10 लाख रुपए तक की कमाई करके अपने परिवार का पालन कर रहे है. उन्होंने बिहार के किसानों को संदेश देते हुए कहा कि वह सब्जी उत्पादन में आकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते है.

गांव के अन्य किसान भी हो रहे प्रेरित

जुगेश्वर और उनके बेटे शशि की कहानी से प्रेरित होकर उनके गांव सोनमा के किसान राजा कुमार ने कहा कि मैं जुगेश्वर से प्रेरित होकर खेत को लीज लेकर सब्जी उत्पादन कर रहा हूं और मैं घर के लोगों के साथ रहकर खुश हूं. जूगेश्वर की तरफ से ब्रोकली का खेती अभी किया गया है जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

