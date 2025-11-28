Sitamarhi: सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर में रखी प्लास्टिक पाइप में लगी आग, मची अफरा-तफरी

Sitamarhi: सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर में रखी प्लास्टिक पाइप में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई. आग देख आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है कि आखिर आग कैसे लगी. इसको रेलवे जांच करने में जुटी हुई है.
Sitamarhi: बिहार के सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर में आज (29 नवंबर) दोपहर भीषण आग लग गई. आग देख आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है. आग लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
आग लगने से मची अफरातफरी
स्टेशन परिसर में आग लगते ही लोग अपना बचाव करने को लेकर इधर-उधर भागने लगे. आग की लपटें इतनी भीषण थी कि पूरा परिसर धुंए की चादर में लिपट गया. घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने आग की ऐसी लपटें कभी नहीं देखी थी. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे स्टेशन पर नव निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से परिसर में बड़ी संख्या में प्लास्टिक की पाइप रखी गई है. उसी पाइप में अचानक आग लग गई. रेलवे स्टेशन पर आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन यंत्र है, लेकिन वो काम नहीं आया.
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश
आग पर काबू पाने के बाद रेलवे प्रशासन और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे परिसर का दौरा किया. इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़े पाइप और अन्य सामग्री में आग लगने की पुष्टि हुई है. साथ ही, ऐसी घटना आगे न हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद शुरू की गई है.