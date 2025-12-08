सीतामढ़ी में HIV विस्फोट! कुल 7400 मरीज, 400 मासूम स्कूली बच्चों में संक्रमण से मचा हड़कंप

HIV Outbreak in Sitamarhi: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर आंकड़ा सामने आया है. जिले में HIV पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 7,400 के करीब पहुंच गई है. इस डराने वाले ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हिलाकर रख दिया है. यह स्थिति न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि जागरूकता और रोकथाम के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं. सबसे दुखद और हृदय विदारक पहलू यह है कि इस जानलेवा वायरस की चपेट में 400 छोटे स्कूली बच्चे और कई बच्चियां भी शामिल हैं. इन बच्चों को यह संक्रमण उनके माता-पिता से मिला है. सीतामढ़ी का ART (एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी) सेंटर अब राज्य में 'हाईलोड सेंटर' बन चुका है, यानी यह उन केंद्रों में से है जहां HIV के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है.

लगातार बढ़ रहे नए मरीज

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सीतामढ़ी जिले में हर महीने औसतन 40 से 60 नए HIV-पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, और उन्हें नियमित रूप से रजिस्टर किया जा रहा है. फिलहाल, ART सेंटर से हर महीने 5,000 मरीजों को जीवन बचाने वाली दवाएं मिल रही हैं, जबकि बाकी मरीज इलाज के लिए बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं. विभाग का मानना है कि इस गंभीर स्थिति का एक बड़ा कारण लोगों में HIV/AIDS को लेकर जागरूकता की घोर कमी है. आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग इस बीमारी के फैलने के तरीकों, रोकथाम और इलाज के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं, जिसके चलते यह संक्रमण तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है. जानकारी के अभाव में लोग न केवल खुद संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि अनजाने में दूसरों में भी फैला रहे हैं.



रोकथाम और जन-जागरूकता के लिए तत्काल पहल जरूरी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद, मरीजों की संख्या में कोई खास कमी नहीं दिख रही है. यह स्पष्ट संकेत है कि मौजूदा प्रयास नाकाफी हैं और व्यापक स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है. HIV एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है और रोकथाम तो 100% संभव है. इस वायरस से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित यौन संबंध, रक्तदान से पहले जांच, संक्रमित सुई और ब्लेड के उपयोग से बचना, और गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य HIV जांच जैसे उपायों को अपनाना होगा ताकि बच्चे में संक्रमण को रोका जा सके.

समाज को HIV पॉजिटिव लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म करके उन्हें सहयोग और सम्मान देना चाहिए. शिक्षण संस्थानों, पंचायतों और सामुदायिक स्तर पर लगातार सही जानकारी पहुंचाना और जांच की सुविधा को सुलभ बनाना ही इस चुनौती से निपटने का एकमात्र रास्ता है. प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इस विषय पर बात करे और जागरूक बने.

इनपुट- त्रिपुरारी शरण