इंतजार खत्म, बिहार में जश्न! पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास आज, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भूमि पूजन
Sitamarhi News: सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास आज होगा. गृह मंत्री अमित शाह इसका भूमि पूजन करेंगे. इससे पहले उन्होंने कहा कि माता सीता की जन्मभूमि में 'पुनौरा धाम मंदिर' का शिलान्यास सौभाग्य की बात है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 08, 2025, 05:59 AM IST

गृह मंत्री अमित शाह पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे
Punaura Dham Temple: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त, 2025 दिन शुक्रवार को बिहार का दौरा करेंगे. वे शुक्रवार की सुबह दरभंगा से होते हुए सीतामढ़ी जाएंगे. अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इसे लेकर अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि शुक्रवार का दिन पूरे देश और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का दिन होने वाला है, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र 'पुनौरा धाम मंदिर' एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास होगा.

सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन
उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही, यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी स्वीकृत किया है, जिसका शुभारंभ भी होगा.

यह मिथिला और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात
वहीं, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं. बिहार के लिए यह खुशी की खबर है कि पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे. मैं भी इसमें शामिल होने के लिए आया हूं, क्योंकि यह मिथिला और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है. 

​यह भी पढ़ें: सीतामढ़ी से राम का क्या है कनेक्शन? पुनौरा धाम से कैसे जुड़ी है माता सीता की कहानी

विपक्ष को माता सीता का मंदिर भी रास नहीं आ रहा: बीजेपी
उन्होंने आगे कहा कि माता सीता का भव्य मंदिर बिहार में बन रहा है, जिससे पूरे बिहार में खुशी की लहर है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर भी विपक्ष को तकलीफ हो रही है. विपक्ष को माता सीता का मंदिर भी रास नहीं आ रहा. यह पूरा बिहार देख रहा है.

यह भी पढ़ें:पुनौरा धाम में 8 अगस्त को ऐतिहासिक भूमि पूजन, जानकी मंदिर का होगा शिलान्यास

