सीतामढ़ी में जनसुराज पोस्टर लगी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, दो गिरफ्तार

सीतामढ़ी जिले के सहियारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है. खास बात यह है कि जिस वाहन से शराब पकड़ी गई, उस पर जनसुराज का पोस्टर लगा हुआ था. इस घटना ने इलाके में हलचल मचा दी है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है.

पुलिस ने बताया कि उन्हें पहले से सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते शराब की बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है. इसी सूचना के आधार पर सहियारा थानाध्यक्ष ने टीम के साथ बसबिट्टी मोड़ के पास रेड किया. रेड के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोका गया. तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई.

गाड़ी चालक की पहचान रीगा थाना क्षेत्र के रमनगरा निवासी लालबाबू कुमार के रूप में हुई है. उसके साथ मौजूद एक और व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. पूछताछ में चालक ने बताया कि गाड़ी पर जनसुराज के प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर लगाए गए थे. वह राजनीतिक बैनर की आड़ में शराब की तस्करी कर मोटी कमाई करना चाहता था, लेकिन पुलिस की पकड़ में आ गया.

पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे जांच जारी है और इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है.

इनपुट-त्रिपुरारी शरण

