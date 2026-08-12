/सीतामढ़ी में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह, 68 हजार झंडे तैयार कर रही जीविका दीदियां

सीतामढ़ी में जीविका दीदियों के बीच तिरंगा बनाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. जिले के सभी 17 प्रखंडों में 4-4 हजार तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. जीविका दीदियां कपड़े की खरीदारी से लेकर तिरंगे की सिलाई और उसे तैयार करने तक का काम कर रही हैं. सीतामढ़ी जीविका के डीपीएम उमाशंकर भगत ने बताया कि जिले में कुल 17 प्रखंड हैं और हर प्रखंड को 4 हजार तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है. इस तरह जिले के लिए कुल करीब 68 हजार तिरंगे तैयार किए जाने हैं. उन्होंने बताया कि तिरंगे का आकार 12 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा रखा गया है. प्रत्येक प्रखंड में तीन से चार क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी संकुल संघ हैं. वहां की जीविका दीदियों ने बाजार से तीन कोटेशन लेकर कपड़े की खरीदारी की और इसके बाद तिरंगे की सिलाई शुरू की.