Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Sitamarhi
  • /सीतामढ़ी में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह, 68 हजार झंडे तैयार कर रही जीविका दीदियां

सीतामढ़ी में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह, 68 हजार झंडे तैयार कर रही जीविका दीदियां

Har Ghar Tiranga: सीतामढ़ी में जीविका दीदियां मिलकर 68 हजार झंडे तैयार कर रही है. प्रत्येक झंडे की लागत 25 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें कपड़े और झंडे के निर्माण से जुड़े खर्च शामिल हैं.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 12, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:35 PM IST
सीतामढ़ी में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह, 68 हजार झंडे तैयार कर रही जीविका दीदियां
Image Credit: सीतामढ़ी: 68 हजार झंडे तैयार कर रही जीविका दीदियां (AI Generated Image)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत-नेपाल सीमा: ₹300 में नेपाली-बांग्लादेशियों का बनता था आधार कार्ड, 2 गिरफ्तार
2
3
4
5