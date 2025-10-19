Bihar Chunav 2025: नामांकन करने पहुंची प्रत्याशी के पति गिरफ्तार, समर्थक हुए उग्र... जमकर किया हंगामा

Bihar Chunav 2025: सीतामढ़ी में समाहरणालय के समीप उस समय अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने आए प्रत्याशी सरिता यादव के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया.
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के दूसरे चरण को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. इसी दौरान सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंची सरिता यादव के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उनके समर्थक उग्र हो गए और समाहरणालय गेट पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी.
समर्थकों ने किया हंगामा
बता दें कि सीतामढ़ी में समाहरणालय के समीप उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने आईं प्रत्याशी सरिता यादव के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया. बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह यादव पर सोनबरसा थाना में मार-पीट का एक मामला दर्ज था. इसी मामले में गिरफ्तारी की गई है. वहीं आरोपी महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि वर्तमान विधायक गायत्री देवी ने षडयंत्र के तरह गिरफ्तारी कराई गई है. हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी सरिता यादव का नामांकन हो गया है.
दो चरणों में विधानसभा चुनाव
गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है. जिसे लेकर पहले चरण (6 नवंबर) की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार (17 अक्टूबर) को खत्म हो गई. वहीं दूसरे चरण (11 नवंबर) के मतदान के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है. NDA में सीट शेयरिंग भी हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण, सीतामढ़ी