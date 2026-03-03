भारत-नेपाल बॉर्डर सील, सीतामढ़ी में सुरक्षा सख्त, जानें इसके पीछे क्या है बड़ी वजह?

Sitamarhi News: नेपाल में होने वाले संसदीय चुनाव को लेकर नेपाल से जुड़े 84 किमी के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. सुरक्षा बलों ने यह कदम नेपाल की सेना के साथ मिलकर लिया है.
India-Nepal Border Sealed In Sitamarhi: पड़ोसी देश नेपाल में 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रखी गई है. बिहार से लगने वाले नेपाल सीमा पर तैनात जिलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. सीतामढ़ी जिले से सटे करीब 84 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है. सीमा क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है. नेपाल की ओर से जहां नेपाली पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं. वहीं भारतीय सीमा क्षेत्र में एसएसबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं.
दोनों देशों के सुरक्षा बल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोर्डर इलाको में ज्वाइंट आपरेशन चला रहे हैं, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, तस्करी या घुसपैठ की कोशिश नहीं हो सके. सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की सघन जांच की जा रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है.
सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे ने बताया कि नेपाल में चुनाव को लेकर बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. बॉर्डर को सील कर दिया गया है और सभी प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि नेपाल सरकार ने अपने यहां होने वाले आम चुनावों को शांतिपूर्ण कराने के लिए भारत से मदद मांगी है. जिसके बाद भारत ने नेपाल सरकार को चुनाव कार्य में सहयोग के लिए कुल 610 वाहन उपलब्ध कराए हैं.
हाल ही में नेपाल में हिंसक आंदोलन हुआ था, जिसके बाद हो रहे इस आम चुनाव में शांति बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सख्त निगरानी की जा रही है. यह सहयोग भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक “बेटी-रोटी” संबंधों और दोस्ताना रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है.
रिपोर्ट- त्रिपुरारी शरण