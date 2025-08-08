Amit Shah Bihar Visit LIVE Update: सीतामढ़ी में सीता मंदिर का शिलान्यास आज, अमित शाह रखेंगे आधारशिला

Punaura Dham Amit Shah Live Updates: बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 अगस्त, 2025 दिन शुक्रवार को माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम का शिलान्यास होगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मंदिरा की आधारशिला रखेंगे. इसके लिए अमित शाह सबसे पहले पटना आएंगे. फिर यहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी जाएंगे, जहां पर पुनौराधाम का शिलान्यास का कार्यक्रम है. इस इस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे. मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार खुद शिलान्यास के दौरान वहां रहेंगे. बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से इस भूमि पूजन का भव्‍य आयोजन किया जा रहा है.