Amit Shah Bihar Visit LIVE Update: सीतामढ़ी में सीता मंदिर का शिलान्यास आज, अमित शाह रखेंगे आधारशिला

Punaura Dham Amit Shah Live Updates: अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इसे लेकर अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी शेयर की. उन्होंने लिखा कि शुक्रवार का दिन पूरे देश और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का दिन होने वाला है, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र 'पुनौरा धाम मंदिर' और परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास होगा.
Punaura Dham Amit Shah Live Updates: बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 अगस्त, 2025 दिन शुक्रवार को माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम का शिलान्यास होगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मंदिरा की आधारशिला रखेंगे. इसके लिए अमित शाह सबसे पहले पटना आएंगे. फिर यहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी जाएंगे, जहां पर पुनौराधाम का शिलान्यास का कार्यक्रम है. इस इस दौरान बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शिलान्यास के दौरान वहां रहेंगे. बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से इस भूमि पूजन का भव्य आयोजन किया जा रहा है.
Amit Shah Bihar Visit LIVE: पुनौरा धाम में मां सीता मंदिर का शिलान्यास
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में मां सीता मंदिर का शिलान्यास करेंगे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माँ जानकी मंदिर के शिलान्यास समारोह की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है. राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं.