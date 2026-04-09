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Sitamarhi News: भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 17 लाख की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Sitamarhi News: भारत-नेपाल सीमा पर SSB ने बड़ी कार्रवाई की है.  2 करोड़ 17 लाख की हेरोइन के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. ड्रग्स तस्करों की पहचान दीपक कुमार और विनीत कुमार के रूप में की गई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:06 AM IST

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Sitamarhi News: भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई
Sitamarhi News: भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई

Sitamarhi News: सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा से दो ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 करोड़ 17 लाख का हीरोइन बरामद हुआ भारतीय और नेपाली करेंसी समेत कई सामग्री भी बरामद किया गया है. यह कार्रवाई भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और बेला थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 108.64 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 17 लाख आंकी गई है.

इसके साथ ही छापेमारी के दौरान 35 मोबाइल फोन, 3 डिजिटल तराजू, नेपाली करेंसी लगभग 2 लाख और भारतीय करेंसी 2 लाख 13 हजार 800 रुपए भी बरामद किए गए हैं. बरामद सामान से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह एक संगठित तस्करी गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो सीमा पार से मादक पदार्थों की सप्लाई करता है.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में वार्ड सदस्य की दबंगई, गर्भवती महिला को पीटा; गर्भपात होने से हड़कंप

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दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ 
गिरफ्तार ड्रग्स तस्करों की पहचान दीपक कुमार और विनीत कुमार के रूप में की गई है, जो बेला थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी मिल सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा हो सकता है. साथ ही सीमा क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. SSB और स्थानीय पुलिस की सतर्कता से यह बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

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