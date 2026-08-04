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सीतामढ़ीः मामूली विवाद में आफताब ने रेत दिया उदय का गला, इलाके में तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात

सीतामढ़ी के पुपरी थाना के मधुबनी चौक के पास मुर्गा दुकानदार मोहम्मद आफताब आलम और चाय विक्रेता उदय कुमार की गला रेत कर हत्या कर दी. घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. इसके अलावा बोखड़ा थाना क्षेत्र के नया टोला गांव में ससुराल आए एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 04, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:34 PM IST
सीतामढ़ीः मामूली विवाद में आफताब ने रेत दिया उदय का गला, इलाके में तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात
Image Credit: सीतामढ़ीः मामूली विवाद में आफताब ने रेत दिया उदय का गला, इलाके में तनाव (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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