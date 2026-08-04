/सीतामढ़ीः मामूली विवाद में आफताब ने रेत दिया उदय का गला, इलाके में तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात

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सीतामढ़ी के पुपरी थाना के मधुबनी चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मामूली विवाद में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मुर्गा दुकानदार मोहम्मद आफताब आलम और चाय विक्रेता उदय कुमार के बीच पैसे को लेकर मामूली विवाद में खूनी खेल देखने को मिला. मोहम्मद आफताब आलम ने चाय के पैसे मांगने पर उदय कुमार की गला रेतकर बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी. इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और हत्यारे को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.
बताया जा रहा है कि पुपरी थाना क्षेत्र निवासी उदय कुमार पिछले कुछ वर्षों से मधुबनी चौक पर चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे. सोमवार (4 अगस्त) की शाम को मोहम्मद आफताब आलम और उदय कुमार के बीच उधारी के रुपये मांगने को लेकर विवाद हुआ. जिसमें आफताब ने दबिया से उदय कुमार की गला रेत हत्या कर दी. घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान घटना स्थल के समीप कई दुकानों में आग लगा दी गई. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.
पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुटाकर गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही लोगों को काफी समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया. अभी भी इलाके में तनाव देखने को मिल रहा है. इसे लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर रखी है.
वहीं दूसरी ओर, बोखड़ा थाना क्षेत्र के नया टोला गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान संजीत यादव के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी है. परिजनों का आरोप है कि संजीत यादव की पत्नी का अपने जीजा के साथ कथित अवैध संबंध था, जिसका संजीत लगातार विरोध करते थे. इसी विवाद को लेकर ससुराल में उनके साथ मारपीट की गई और उनकी हत्या कर दी गई. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
इनपुट- त्रिपुरारी