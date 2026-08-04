/सीतामढ़ीः मामूली विवाद में आफताब ने रेत दिया उदय का गला, इलाके में तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात

सीतामढ़ी के पुपरी थाना के मधुबनी चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मामूली विवाद में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मुर्गा दुकानदार मोहम्मद आफताब आलम और चाय विक्रेता उदय कुमार के बीच पैसे को लेकर मामूली विवाद में खूनी खेल देखने को मिला. मोहम्मद आफताब आलम ने चाय के पैसे मांगने पर उदय कुमार की गला रेतकर बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी. इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और हत्यारे को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.