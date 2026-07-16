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इंस्टाग्राम-व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान, दोनों गिरफ्तार

Two Terrorist Arrested: भारत-नेपाल सीमा से सटे सीतामढ़ी जिले में गाढ़ा थाना पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जांच में दोनों के पाकिस्तान स्थित संदिग्ध आतंकी नेटवर्क से संपर्क के पुख्ता डिजिटल साक्ष्य मिले हैं.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:44 PM IST
इंस्टाग्राम-व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान, दोनों गिरफ्तार
Image Credit: पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान, दोनों गिरफ्तार (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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