/इंस्टाग्राम-व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान, दोनों गिरफ्तार

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बिहार के सीतामढ़ी से दो युवकों को देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. दोनों युवकों पर आरोप है कि वे पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ संपर्क में थे और इंस्टाग्राम-व्हाट्सएप के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान करते थे. गिरफ्तार दोनों शख्स का नाम मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान है और वे सीतामढ़ी के गाढ़ा थाना क्षेत्र के टकौर गांव के रहने वाले हैं.
बताया जा रहा है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान से इन लोगों को माॅब लिचिंग और समाज में अशांति फैलाने समेत देशद्रोही कार्रवाई करने के लिए गाइड किया जा रहा था. इन लोगों के मोबाइल से एक पाकिस्तानी आतंकी राणा हसनैन का नंबर मिला है, जो इन्हें लगातार प्रशिक्षण देने का काम कर रहा था.
जी मीडिया की टीम ने आरोपी युवकों के परिजन से बातचीत की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि युवक अनपढ़ हैं और उन्हें पढ़ने-लिखने तक नहीं आता है. परिजन का कहना है कि समझ में नहीं आता कि आखिर वे इस ट्रैप में कैसे फंस गए. ग्रामीण भी इस खबर के बाद से स्तब्ध हैं. ग्रामीणों का मानना है संभव है कि आज के डिजिटल युग में लालच में आकर दोनों युवक पाकिस्तानी आतंकी के संपर्क में आए होंगे.
दोनों युवक गुजरात में कपड़े के जरी का काम करते थे और बकरीद की छुट्टी पर घर आए हुए थे. मो. अखलाक कुछ दिन पहले आरा जिले में दिहाड़ी करने गया था और वहां से लौट आया था. इस बीच सीतामढ़ी पुलिस को एक इनपुट मिली, जिसके बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि कटिहार में देशविरोधी कार्रवाई को अंजाम देने को लेकर एक मामला 229/2026 दर्ज किया गया था. इस केस के आरोपियों के साथ भी इनका लगातार संपर्क था.