/कोचिंग सेंटर में कितना सुरक्षित है आपका बच्चा? सीतामढ़ी की 40 में से सिर्फ 2 कोचिंग संस्थान के पास फायर ऑडिट सर्टिफिकेट

जानकारी के मुताबिक, अग्निशमन विभाग ने जिले की 40 कोचिंग सेंटरों की जांच की, जिनमें से सिर्फ 2 के पास ही फायर ऑडिट सर्टिफिकेट पाया गया है. इसे देखकर फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी चौंक गए. अधिकारियों ने बाकी कोचिंग संस्थानों को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. उन्हें जल्द से जल्द फायर सेफ्टी का ऑडिट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी गई है. हालांकि, सवाल यह है कि अभी तक बिना फायर ऑडिट सर्टिफिकेट के ये कोचिंग संस्थान कैसे संचालित हो रहे थे? नगर निगम या अग्निशमन विभाग के किसी अधिकारी का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया? प्रशासन की ओर से हर साल जांच क्यों नहीं की गई?