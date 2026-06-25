/कोचिंग सेंटर में कितना सुरक्षित है आपका बच्चा? सीतामढ़ी की 40 में से सिर्फ 2 कोचिंग संस्थान के पास फायर ऑडिट सर्टिफिकेट

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Sitamarhi News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बीते सोमवार (22 जून) को भीषण अग्निकांड का मंजर सामने आया था. यहां अलीगंज क्षेत्र के एक कोचिंग संस्थान में हुई अगलगी की घटना में 15 बच्चों की दर्दनाक मौत गई थी, जबकि कई घायल हुए थे. इस घटना के बाद बिहार सरकार भी सहम गई है. प्रदेश में संचालित कोचिंग सेंटरों पर फायर सेफ्टी को लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसी कड़ी में अग्निशमन विभाग ने बुधवार (24 जून) को सीतामढ़ी जिले में संचालित कोचिंग सेंटरों पर फायर सेफ्टी की जांच की. इस दौरान जो जानकारी निकलकर सामने आई, वो डराने वाली है.
जानकारी के मुताबिक, अग्निशमन विभाग ने जिले की 40 कोचिंग सेंटरों की जांच की, जिनमें से सिर्फ 2 के पास ही फायर ऑडिट सर्टिफिकेट पाया गया है. इसे देखकर फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी चौंक गए. अधिकारियों ने बाकी कोचिंग संस्थानों को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. उन्हें जल्द से जल्द फायर सेफ्टी का ऑडिट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी गई है. हालांकि, सवाल यह है कि अभी तक बिना फायर ऑडिट सर्टिफिकेट के ये कोचिंग संस्थान कैसे संचालित हो रहे थे? नगर निगम या अग्निशमन विभाग के किसी अधिकारी का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया? प्रशासन की ओर से हर साल जांच क्यों नहीं की गई?
फिलहाल, देर से ही सही लेकिन जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के संचालित कोचिंग संस्थानों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. बता दें कि निरीक्षण के दौरान संस्थान संचालकों एवं कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों और प्राथमिक अग्निशमन उपायों की जानकारी भी दी गई. साथ ही, उन्हें नियमित रूप से अग्निशमन उपकरणों की जांच और रखरखाव सुनिश्चित करने की सलाह दी गई. विभाग ने सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन करने का अनुरोध किया है.
मुजफ्फरपुर और लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद बिहार अग्निशमन सेवा ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि आग से संबंधित किसी भी आपात स्थिति में तत्काल अग्निशमन सेवा को सूचित करें. इसके साथ ही सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन कर स्वयं और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करें.
रिपोर्ट- त्रिपुरारी शरण