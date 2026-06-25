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कोचिंग सेंटर में कितना सुरक्षित है आपका बच्चा? सीतामढ़ी की 40 में से सिर्फ 2 कोचिंग संस्थान के पास फायर ऑडिट सर्टिफिकेट

Sitamarhi Samachar: अग्निशमन विभाग ने सीतामढ़ी जिले की 40 कोचिंग सेंटरों की जांच की, जिनमें से सिर्फ 2 के पास ही फायर ऑडिट सर्टिफिकेट पाया गया है. एक अभिभावक के लिए ये रिपोर्ट डराने वाली है. सवाल यह है कि अभी तक बिना फायर ऑडिट सर्टिफिकेट के ये कोचिंग संस्थान कैसे संचालित हो रहे थे? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था?

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 25, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:43 AM IST
कोचिंग सेंटर में कितना सुरक्षित है आपका बच्चा? सीतामढ़ी की 40 में से सिर्फ 2 कोचिंग संस्थान के पास फायर ऑडिट सर्टिफिकेट
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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