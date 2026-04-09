सीतामढ़ी में ‘ऑपरेशन नया सवेरा 2.0’ के तहत एक्शन, बाल श्रम से मुक्त कराए गए 20 बच्चे; 12 पर FIR

Sitamarhi News: सीतामढ़ी में पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने ‘ऑपरेशन नया सवेरा 2.0’ के तहत कड़ा एक्शन लिया है. बाल श्रम से 20 बच्चों को मुक्त कराया है, जिनकी उम्र 14 साल से कम है. मामले में 12 लोगों पर FIR भी दर्ज किया गया.
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Sitamarhi News: सीतामढ़ी में पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने ‘ऑपरेशन नया सवेरा 2.0’ के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. इस अभियान के दौरान, बैरगनिया और सुप्पी थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप बाल श्रम से 14 नाबालिगों को बचाया गया. इसके अतिरिक्त, नगर थाना क्षेत्र से भी 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. यह ऑपरेशन मानव तस्करी विरोधी इकाई (Anti-Human Trafficking Unit), विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) और स्थानीय पुलिस बल की एक संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया था.
14 साल से कम है बच्चों की उम्र
इस दौरान होटलों, मोटर गैराजों और अन्य प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की, जहां से बाद में इन सभी बच्चों को सुरक्षित मुक्त कराया गया. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इन बच्चों से कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम कराया जा रहा था. सभी बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम बताई गई है. मामले में बाल श्रम कराने वाले 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनमें से 8 के खिलाफ बैरगनिया थाना और 4 के खिलाफ सुप्पी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सभी पर बाल श्रम अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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मुक्त कराए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जहां से उनके पुनर्वास और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी. अभियान के नोडल पदाधिकारी डीएसपी मो. नजीब अनवर ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाकर सुरक्षित भविष्य देना है. 1 अप्रैल से अब तक जिले में कुल 20 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया जा चुका है और 17 नियोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है.
रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण, सीतामढ़ी