Sitamarhi: प्रतिबंधित मीट ले जा रहे व्यक्ति को लोगों ने बनाया बंधक, पुलिस ने की हवाई फायरिंग

Sitamarhi News: सीतामढ़ी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रतिबंधित मीट ले जा रहे व्यक्ति को लोगों ने बंधक बनाया और उसके साथ जमकर मारपीट की. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक युवक को छुड़ाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की. तब जा कर युवक को भीड़ से छुड़ाया गया.

लोगों ने खदेड़ कर युवक को पकड़ा

बताया जा रहा है कि पूरा मामला परसौनी थाना क्षेत्र के परशुरामपुर चौक के समीप ऑटो से ले जा रहे प्रतिबंधित मीट वाली गाड़ी से स्थानीय लोगों को ठोकर लग गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ऑटो को रोका तो युवक ऑटो छोड़ कर भागने लगा. लोगों ने खदेड़ कर युवक को पकड़ा, जब स्थानीय लोगों को ऑटो से मीट की बदबू आने लगी तब लोगों ने युवक की पिटाई शुरू कर दी.

पुलिस ने की कई राउंड हवाई फायरिंग

प्रतिबंधित मीट की सूचना पर लोगों की भीड़ उग्र हो गई और युवक को बंधक बना लिया गया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ मानने को तैयार नहीं थी. अंत में परसौनी थाना पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की. फिर जाकर युवक को भीड़ से निकला गया.