PM Modi Bihar: सीतामढ़ी में पीएम मोदी की रैली ने बदल दिए सारे समीकरण! लोग बोले- वोट देकर कर्ज चुकाएंगे

PM Modi Sitamarhi Rally: बिहार चुनाव के दूसरे चरण की लड़ाई के लिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं. पीएम मोदी ने आज (08 नवंबर) सीतामढ़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. पीएम को सुनने आए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. लोगों ने एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की बात कही.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:23 PM IST

Trending Photos

पीएम मोदी
पीएम मोदी

PM Modi Sitamarhi Rally: बिहार चुनाव के पहले चरण में हुई प्रचंड वोटिंग के बाद अब सबका ध्यान दूसरे चरण की लड़ाई पर है. इस चरण के लिए एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एनडीए की ओर से पीएम मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं. पीएम मोदी ने आज (शनिवार, 08 नवंबर) सीतामढ़ी में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए राजद-कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि राजद के मंचों से छोटे-छोटे बच्चे रंगदार बनने की बात कह रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के बच्चे अब रंगदार नहीं बनेंगे. वे अब डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनेंगे. वे सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे. पीएम मोदी के भाषण से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला.

पीएम की रैली आए लोगों में उत्साह भरपूर देखने को मिला. लोगों ने कहा है कि चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट कर हम सभी लोग पीएम मोदी का कर्ज चुकाएंगे. लोगों ने कहा कि हमें विकास करने वाली सरकार की जरूरत है और पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार का विकास कर रही है. पीएम मोदी हमारे बीच आए हैं, उनके भाषण को सुनकर काफी अच्छा लगा है. पीएम मोदी की चुनावी सभा को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिली. एक महिला ने बताया कि यह कोई छोटी बात नहीं है, जानकी और सीतामढ़ी की धरती प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की साक्षी बन रही है, और उनका नाम ही काफी है. हम यहां उनका स्वागत करने आए हैं.

ये भी पढ़ें- पहले चरण में 64.69 प्रतिशत नहीं 65.8% हुआ है मतदान, ECI ने जारी किया फाइनल आंकड़ा

एक महिला ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं. मैं सीतामढ़ी में सीता मां को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने की योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं. सीतामढ़ी की जनता ने कहा कि सीतामढ़ी पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, पूरा सीतामढ़ी एनडीए के साथ है. कई लोगों ने पीएम मोदी की तुलना भगवान से की. लोगों ने कहा कि सीतामढ़ी के लिए हमारी मांग है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया ठीक उसी प्रकार से यहां पर माता सीता के जन्मस्थली का भी भव्य निर्माण कराया जाए. विपक्ष पर पूछे गए सवाल पर लोगों ने कहा कि हम लोग वोट नहीं करेंगे, विपक्ष की वापसी से बिहार में जंगलराज आएगा.

