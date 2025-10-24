प्रशांत किशोर की पार्टी को करारा झटका! इस दिग्गज प्रत्याशी ने चुनाव से किया किनारा, चढ़ गया सियासी पारा

Jan Suraj Candidate Withdrawal: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेस की वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा. जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद ज्याउद्दीन खान (Mohammad Ziauddin Khan) ने अपना नामांकन वापस ले लिया. मोहम्मद ज्याउद्दीन खान के इस फैसले को जन सुराज के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

मोहम्मद ज्याउद्दीन खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा

जन सुराज पार्टी के नेता मोहम्मद ज्याउद्दीन खान ने नामांकन वापसी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा. मोहम्मद ज्याउद्दीन खान ने अपने फेसबुक पेज पर अपने समर्थकों को भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज के हितों और शुभचिंतकों की परेशानियों की वजह से यह दूसरी बार कुर्बानी दी है.

राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म

मोहम्मद ज्याउद्दीन खान के इस भावनात्मक बयान के बावजूद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है. चर्चा है कि यह फैसला पार्टी के भीतर की किसी आंतरिक कलह का परिणाम है या फिर किसी मजबूत बाहरी राजनीतिक दबाव का नतीजा हो सकता है.

त्रिकोणीय लड़ाई हुई सीधी

मोहम्मद ज्याउद्दीन खान की लोकप्रियता को देखते हुए उनके मैदान से हटने के बाद जन सुराज की चुनावी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इस कदम ने सीतामढ़ी सीट पर चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं. पहले जो मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, वह अब सीधे एनडीए (NDA) और महागठबंधन के बीच सिमट गया है. जन सुराज के समर्थक वोट अब इन दो बड़े गठबंधनों में बंटेंगे, जिससे किसी एक को निर्णायक बढ़त मिल सकती है.

