Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2973650
Zee Bihar JharkhandBH Sitamarhi

प्रशांत किशोर की पार्टी को करारा झटका! इस दिग्गज प्रत्याशी ने चुनाव से किया किनारा, चढ़ गया सियासी पारा

Jan Suraj Party News: सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला है. इस सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 24, 2025, 02:29 PM IST

Trending Photos

मोहम्मद ज्याउद्दीन खान (File Photo)
मोहम्मद ज्याउद्दीन खान (File Photo)

Jan Suraj Candidate Withdrawal: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेस की वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा. जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद ज्याउद्दीन खान (Mohammad Ziauddin Khan) ने अपना नामांकन वापस ले लिया. मोहम्मद ज्याउद्दीन खान के इस फैसले को जन सुराज के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. 

मोहम्मद ज्याउद्दीन खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा

जन सुराज पार्टी के नेता मोहम्मद ज्याउद्दीन खान ने नामांकन वापसी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा. मोहम्मद ज्याउद्दीन खान ने अपने फेसबुक पेज पर अपने समर्थकों को भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज के हितों और शुभचिंतकों की परेशानियों की वजह से यह दूसरी बार कुर्बानी दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म

मोहम्मद ज्याउद्दीन खान के इस भावनात्मक बयान के बावजूद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है. चर्चा है कि यह फैसला पार्टी के भीतर की किसी आंतरिक कलह का परिणाम है या फिर किसी मजबूत बाहरी राजनीतिक दबाव का नतीजा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: छर्रा..कट्टा और दोनाली का जिक्र कर पीएम मोदी ने राजद-कांग्रेस को रगड़ दिया

त्रिकोणीय लड़ाई हुई सीधी

मोहम्मद ज्याउद्दीन खान की लोकप्रियता को देखते हुए उनके मैदान से हटने के बाद जन सुराज की चुनावी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इस कदम ने सीतामढ़ी सीट पर चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं. पहले जो मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, वह अब सीधे एनडीए (NDA) और महागठबंधन के बीच सिमट गया है. जन सुराज के समर्थक वोट अब इन दो बड़े गठबंधनों में बंटेंगे, जिससे किसी एक को निर्णायक बढ़त मिल सकती है.

यह भी पढ़ें:तेजस्वी के वादे पर भारी AAP का दांव? बिहार की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये का वादा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
छर्रा..कट्टा और दोनाली का जिक्र कर पीएम मोदी ने राजद-कांग्रेस को रगड़ दिया
bihar chunav 2025
तेजस्वी के वादे पर भारी AAP का दांव? बिहार की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये का वादा
bihar chunav 2025
'मल्लाह का बेटा बनेगा डिप्टी CM, BJP को क्यों हो रही बेचैनी?' मुकेश सहनी का बयान
Bihar News
बिहार में 24 घंटे के अंदर 4 युवकों की मौत, नदी-नहर में डूबने से गई जान
bihar chunav 2025
मिथिला की पाग पर विवाद! UP की MLA केतकी सिंह ने कहा- 'हम राष्ट्रवादी सपने में भी...'
bihar chunav 2025
वाल्मीकिनगर, बगहा और रामनगर में प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह! इतने हैं कैंडिडेट
bihar chunav 2025
एक नाम, 9 उम्मीदवार! बिहार विधानसभा चुनाव में 'अनिल' नाम की पढ़िए अनोखी कहानी
Kajal Raghwani
काजल राघवानी को छू गया मैथिली ठाकुर का छठ गीत 'मां ने खेतों से दुलार भेजा है'
Bhojpuri news
छठ पूजा की धूम! अक्षरा सिंह लाईं 'केलवा के पात', फैंस हुए मंत्रमुग्ध
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, पार्टी के लिए 'गले की फांस' बने अल्लावरू!