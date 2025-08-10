Patna News: सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ेगा पुनौरा धाम, अयोध्या जैसा होगा भव्य मंदिर का निर्माण

Patna News: माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर शिलान्यास कर दिया गया है. यहां आगामी तीन वर्षों में अयोध्या के श्रीराम मंदिर की तरह ही अलौकिक मंदिर का निर्माण करा लेने की योजना है. इससे पहले इस ऐतिहासिक स्थान को सीधे राजधानी पटना समेत देश के सभी प्रमुख स्थानों से जोड़ने की कवायद भी शुरू हो गई है. सड़क और रेल के साथ ही हवाई मार्ग से सीधे इस स्थान को संपर्कता प्रदान करने की कवायद शुरू कर दी है. हाल में हुए शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीनों माध्यमों से इस पवित्र धाम को सीधी संपर्कता प्रदान करने की कार्ययोजना का उल्लेख किया है.

तीन से अधिक एनएच से जोड़ने की तैयारी

पुनौरा धाम को तीन से अधिक एनएच से सीधे जोड़ने की कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है. इसके तहत 13 हजार 186 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा राम-जानकी मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है. इस सड़क की मदद से सीधे अयोध्या से पुनौराधाम जुड़ जाएगा. इसे रामायण सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. यह सड़क अयोध्या से सीवान-मशरक (सारण)-शिवहर (70 घाट पुल) होते हुए सीतामढ़ी से भिट्ठा मोड़ होते हुए नेपाल चली जाएगी. सीतामढ़ी में इस सड़क से पुनौराधाम को जोड़ने के लिए 4 किमी तक एक विशेष सड़क बनाई जाएगी. इससे यह स्थान सीधे तौर पर इस विशेष सड़क से जुड़ जाएगा.

426 किमी लंबाई की इस सड़क का निर्माण कार्य बिहार में उत्तरप्रदेश की सीमा के पास से शुरू हो गया है. यहां से पुनौराधाम तक की दूरी करीब 238 किमी है. इसके अलावा मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी-सोनवर्षा रोड को दो से चार लेन करने का काम शुरू हो गया है. पटना से सीतामढ़ी तक बन रही चार लेन सड़क भी इस धाम से जुड़ जाएगा. इससे राजधानी से सीधे यहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा.

रेल मार्ग के लिए केंद्र से किया गया खास अनुरोध

रेल मार्ग से भी पुनौराधाम को सीधे संपर्कता प्रदान करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय से खासतौर से राज्य सरकार ने निवेदन किया है. हाल में इसे लेकर मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है. दरभंगा से सीतामढ़ी से नरकटियागंज तक मौजूद रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है. 256 किमी लंबे इस रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले किया था. इस परियोजना की लागत 4080 करोड़ रुपये है. इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी से शिवहर तक 28 किमी लंबे रेल लाइन को मंजूरी दी गई है. पुनौराधाम मंदिर इस रेलवे लाइन से महज डेढ़ किमी की दूरी पर होगी. इस रेल परियोजना की लागत 566 करोड़ रुपये है.

हवाई मार्ग से भी जाना होगा आसान

पटना हवाई अड्डा से इस स्थान को सीधे तौर पर जोड़ने वाले अभी कई रास्ते हैं, लेकिन पटना-सीतामढ़ी एनएच के बन जाने के बाद राजधानी से यहां तक पहुंचने में बेहद कम समय लगेगा. दरभंगा हवाई अड्डा से जोड़ने के लिए वर्तमान सड़क के अलावा सिलीगुड़ी-गोरखपुर एनएच से सीधा सीतामढ़ी को जोड़ा जा रहा है. यहां से पुनौराधाम तक के लिए विशेष सड़क पहले से बन रही है. इससे अधिकतम एक घंटे में दरभंगा से पुनौराधाम पहुंचा जा सकेगा.

