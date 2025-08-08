Punauradham Temple: 67 एकड़ में फैला है पुनौराधाम, यज्ञ मंडप से लेकर लव-कुश वाटिका तक कर सकेंगे दीदार
Punauradham Temple: 67 एकड़ में फैला है पुनौराधाम, यज्ञ मंडप से लेकर लव-कुश वाटिका तक कर सकेंगे दीदार

Punauradham Temple News: मंदिर परिसर में यज्ञ मंडप, संग्रहालय, सभागार, बच्चों का खेल क्षेत्र, सीता वाटिका, लव-कुश वाटिका, भजन संध्या स्थल, धर्मशालाएं और अतिथि गृह, मिथिला हाट और कैफेटेरिया, ई-कार्ट स्टेशन, छात्रावास, सड़क प्रदर्शनी और पार्किंग सुविधाएं शामिल होंगी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 08, 2025, 12:12 PM IST

पुनौराधाम में दर्शन के साथ मिलेगी शांति (File Photo)
Punauradham Temple: माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौराधाम एक विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का गवाह बन रहा है. इसे 'बिहार की अयोध्या' कहा जा रहा है. यह पहल केवल एक मंदिर से कहीं अधिक है. रामायण के अनुसार, इस जगह पर माता सीता का जन्म हुआ था, जब जनकपुर के राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे, तभी माता सीता धरती से प्रकट हुई थीं. इसलिए इस स्थान को देवी सीता की जन्मस्थली माना जाता है.

यज्ञ मंडप और भजन संध्या स्थल
धार्मिक अनुष्ठानों और भक्ति गायन के लिए समर्पित स्थान है. यहां पर भक्त भक्ति भाव कर सकते हैं. जो उनके मन को सुकून देने वाला होगा.

संग्रहालय और सभागार
माता सीता और मिथिला क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय और सभागार बनाए जाएंगे. जिनका अनुकरण यहां आने वाले लोग कर सकते हैं.

बच्चों का खेल क्षेत्र 
बच्चों के लिए मनोरंजन क्षेत्र बनाया जाएगा. जिसमें बच्चों के खेल का मैदान, शांत सीता वाटिका और दिव्य परिवार का उत्सव मनाने वाली लव-कुश वाटिका होगी.

पर्यटक और तीर्थयात्री सुविधाए
धर्मशालाएं और अतिथि गृह, मिथिला हाट और कैफेटेरिया, ई-कार्ट स्टेशन, छात्रावास, सड़क प्रदर्शनी और पार्किंग सुविधाएं शामिल होंगी. साथ ही जानकी कुंड का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा.

यह विशाल मंदिर परिसर 67 एकड़ में फैला
माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम का यह विशाल मंदिर परिसर 67 एकड़ के विशाल क्षेत्र में 882.87 करोड़ के अनुमानित बजट से बनाया जा रहा है। इसका मुख्य और सबसे मनमोहक आकर्षण 151 फुट ऊंचा गर्भगृह होगा. यह परियोजना, जिसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है.

