सीतामढ़ी में नेपाली नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पांच गिरफ्तार

सीतामढ़ी के भारत-नेपाल सीमा पर बड़ा खुलासा हुआ है. यहां नेपाली नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा था और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश चल रही थी. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह मामला सामने आने के बाद वोट चोरी के आरोपों के बीच फिर से बहस तेज हो गई है.

सीतामढ़ी पुलिस ने बेला और भूतही थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने चंद्रगुप्त कुमार, रघुनाथ कुमार, सुनील कुमार और विजेंद्र कुमार समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन और आधार कार्ड बनाने वाली सामग्री बरामद की गई है. साथ ही पुलिस ने नेपाली नागरिकों के बनाए गए फर्जी आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं.

पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने बताया कि गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं. इस मामले की जांच जारी है और जल्द ही अन्य सदस्यों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी. यह गिरोह सिर्फ मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने तक ही सीमित नहीं था बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी फर्जी दस्तावेज तैयार करता था.

हाल ही में SIR के बाद बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से हटाया गया है. इसके बावजूद भारत-नेपाल सीमा पर इस तरह के गिरोह की सक्रियता से साफ है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने की साजिश लगातार चल रही है. प्रशासन अब इस दिशा में और सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है.

इनपुट- त्रिपुरारी शरण

