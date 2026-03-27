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सीतामढ़ी: रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी, 13 हजार रुपए गिनते हुए वीडियो वायरल

Sitamarhi Crime: सीतामढ़ी में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जहां बेलसंड सर्किल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी संजय कुमार 13 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं. उन्होंने ये पैसे जमीन-दाखिल खारिज करने को लेकर लिया था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:37 AM IST

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सीतामढ़ी: रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी
सीतामढ़ी: रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी

Sitamarhi Crime: एक तरफ जहां बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सर्किल कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के अभियान में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सीतामढ़ी के सर्किल कार्यालय में रिश्वतखोरी का नंगा नाच बेरोकटोक और बेखौफ होकर जारी है. सीतामढ़ी जिला प्रशासन के 'भ्रष्टाचार-मुक्त जिला' होने के दावे पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं. एक ऐसी सच्चाई जिसे इस दृश्य प्रमाण ने सबके सामने ला दिया है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
हम बात कर रहे हैं बेलसंड सर्किल कार्यालय की, जहां कार्यालय में तैनात एक राजस्व कर्मचारी संजय कुमार को कैमरे पर 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. यह रिश्वत जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले ली जा रही थी. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने सर्किल कार्यालय में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के असली चेहरे से पर्दा उठा दिया है. वायरल फुटेज में दिख रहा है कि राजस्व कर्मचारी को जमीन के दाखिल-खारिज के नाम पर 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए साफ दिख रहा है.

यह भी पढ़ें: नालंदा में रामनवमी को लेकर सुरक्षा सख्त, डीएम-एसपी के नेतृत्व में निकला फ्लैग मार्च

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15 हजार में तय हुआ था सौदा
मिली जानकारी के अनुसार, जमीन के दाखिल-खारिज को लेकर यह सौदा शुरू में 15 हजार रुपए में तय हुआ था. हालांकि, काफी मिन्नतें और मान-मनौव्वल के बाद, यह सौदा 13,000 रुपए में पक्का हुआ और वह रकम राजस्व कर्मचारी को सौंप दी गई. वायरल फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह वह व्यक्ति 500 रुपए के नोटों को गिनता है और फिर उन्हें अपनी जेब में रख लेता है. इस बीच, स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने सर्किल कार्यालय के भीतर व्याप्त रिश्वतखोरी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

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