सीतामढ़ी में RJD प्रत्याशी के खिलाफ फूटा मुस्लिमों का गुस्सा, बैरंग लौटे, 'MY' समीकरण की हिली नींव!

Bihar Chunav 2025: बिहार में एमवाई समीकरण का दावा करने वाली राजद का इस बार विधानसभा चुनाव में एम समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा है. सीतामढ़ी में बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में राजद के प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:03 PM IST

सीतामढ़ी में RJD प्रत्याशी के खिलाफ फूटा मुस्लिमों का गुस्सा!
Bajpatti Assembly Constituency: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद (RJD) अपने पारंपरिक 'MY' (मुस्लिम-यादव) समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी का दावा कर रही है. मगर, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में राजद के लिए यह समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा है. अब आप सोच रहें होंगे कि ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ऐसा होता नजर आ रहा है.

राजद प्रत्याशी का विरोध
दरअसल, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक और इस बार भी राजद के प्रत्याशी बनाए गए मुकेश कुमार यादव को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लोगों के तीखे आक्रोश का सामना करना पड़ा. मुस्लिम समाज के लोगों ने राजद प्रत्याशी मुकेश यादव का जमकर विरोध किया. यहां साफ-साफ देखने को मिल रहा है किस तरह लोग आक्रोश में हैं और राजद प्रत्याशी को खोरी खोटी सुना रहे हैं. साथ ही उन्हें बिना प्रचार किए ही बैरंग वापस लौटा दिया.

राजद की राह को और भी कठिन!
सियासी हलकों में इस को लेकर चर्चा होने लगी है कि राजद (RJD) के लिए यह घटना एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर पार्टी के उस आधार वोट बैंक टूट का संकेत है, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती आई है. अगर मुस्लिम समाज का यह विरोध अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है, तो यह विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद की राह को और भी कठिन बन सकती है.

​यह भी पढ़ें: महागठबंधन आज खोलेगा अपने वादों का पिटारा, इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फोकस

इन दिन होगी वोटिंग और रिजल्ट
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर, 2025 को पहले चरण की वोटिंग होगी. वहीं, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर, 2025 को होगी. मतदान के नतीजों का ऐलान 14 नवंबर, 2025 को किया जाएगा.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

यह भी पढ़ें:'देश में 13,198 ट्रेनें, 12,000 स्पेशल रेल चलाने का वादा', लालू यादव का PM पर तंज

