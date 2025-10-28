सीतामढ़ी में RJD प्रत्याशी के खिलाफ फूटा मुस्लिमों का गुस्सा, बैरंग लौटे, 'MY' समीकरण की हिली नींव!

Bajpatti Assembly Constituency: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद (RJD) अपने पारंपरिक 'MY' (मुस्लिम-यादव) समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी का दावा कर रही है. मगर, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में राजद के लिए यह समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा है. अब आप सोच रहें होंगे कि ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ऐसा होता नजर आ रहा है.

राजद प्रत्याशी का विरोध

दरअसल, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक और इस बार भी राजद के प्रत्याशी बनाए गए मुकेश कुमार यादव को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लोगों के तीखे आक्रोश का सामना करना पड़ा. मुस्लिम समाज के लोगों ने राजद प्रत्याशी मुकेश यादव का जमकर विरोध किया. यहां साफ-साफ देखने को मिल रहा है किस तरह लोग आक्रोश में हैं और राजद प्रत्याशी को खोरी खोटी सुना रहे हैं. साथ ही उन्हें बिना प्रचार किए ही बैरंग वापस लौटा दिया.

राजद की राह को और भी कठिन!

सियासी हलकों में इस को लेकर चर्चा होने लगी है कि राजद (RJD) के लिए यह घटना एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर पार्टी के उस आधार वोट बैंक टूट का संकेत है, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती आई है. अगर मुस्लिम समाज का यह विरोध अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है, तो यह विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद की राह को और भी कठिन बन सकती है.

इन दिन होगी वोटिंग और रिजल्ट

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर, 2025 को पहले चरण की वोटिंग होगी. वहीं, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर, 2025 को होगी. मतदान के नतीजों का ऐलान 14 नवंबर, 2025 को किया जाएगा.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

