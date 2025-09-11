स्कूल में शु्क्रवार की जगह रविवार को हुई छुट्टी, तो मां बाप ने बच्चो को स्कूल भेजना किया बंद
स्कूल में शु्क्रवार की जगह रविवार को हुई छुट्टी, तो मां बाप ने बच्चो को स्कूल भेजना किया बंद

Bihar News: बिहार के सीतामढी जिले के पुपरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्चचम माध्यामिक विद्यालय आवापुर में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है. नए प्रधानाध्यापक के शुक्रवार की जगह रविवार को स्कूल बंद करने के विरोध में मां बाप ने बच्चो का स्कूल जाना बंद करा दिया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 11, 2025, 12:46 PM IST

उत्क्रमित उच्चचम माध्यामिक विद्यालय आवापुर
उत्क्रमित उच्चचम माध्यामिक विद्यालय आवापुर

Bihar News: बिहार के सीतामढी जिले के पुपरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्चचम माध्यामिक विद्यालय आवापुर में पिछले एक हफ्ते से साप्ताहिक छुट्टी को लेकर विवाद चल रहा है. पिछले एक सप्ताह से विद्यालय में छात्र छात्राएं विद्यालय आना पूरी तरह बंद कर चुके है. जिसके कारण विद्यालय की व्यवस्धा पूरी तरीके से बंद हो चुकी है. यह विवाद साप्ताहिक छुट्टी को लेकर चल रहा है. 

दरअसल, आवापुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है. इसलिए उस स्कूल में पढने वालों की संख्या में मुस्लिम बच्चों की संख्या ज्यादा है. इस कारण पहले स्कूल में बच्चों की साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार के दिन होती थी, लेकिन स्कूल में नए प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के बाद विभागीय आदेश पर साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार की जगह रविवार को कर दी गई है. इसके बाद अब समस्या पैदा हो गई है.

बच्चों के माता-पिता प्रधानाध्यापक के इस आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं. वह बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर चुके हैं. उनकी मांग है कि स्कूल में फिर से रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी घोषित हो.

फिलहाल स्कूल के प्रधानाध्यापक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया है. इसके बाद शिक्षा पदाधिकारी कुमारी मणि ने बच्चों के माता-पिता से मिलकर उन्हें विभागीय निर्देश का हवाला दिया है. उन्होंने बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए अपील भी की है. साथ ही साप्ताहिक छुट्टी को लेकर वरिष्ठ अधिकारी से दिशा निर्देश लेने की बात भी कही है.

इनपुट:त्रिपुरारी शरण

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

